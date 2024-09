Alcaraz reconoce que echa de menos a Nadal en la Laver Cup: "Fue una pena"

Este viernes arranca la Copa Laver de tenis, el equivalente a la Ryder de golf. La ciudad de Berlín acoge este año el choque entre el equipo europeo y otro representante del resto del mundo. La expectación del torneo recae sobre el español Carlos Alcaraz, que debuta en una Laver Cup para ayudar a su bloque a reconquistar una copa que en las últimas dos ediciones ha levantado el combinado internacional.

Por la pista del Uber Arena de la capital alemana desfilarán algunas de las mejores raquetas del mundo. Los Carlos Alcaraz, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas, Taylor Fritz, Frances Tiafoe o el ídolo local Alexander Zverev garantizan un gran espectáculo de un torneo reconocido por la ATP, aunque no puntuable para el circuito masculino.

El gran ausente será Rafa Nadal, a quien Carlitos echará de menos: "Obviamente Rafa hubiera sido un gran apoyo para el equipo. Personalmente es una alegría tenerlo cerca, así que lo voy a echar de menos aquí en la Copa Laver. Fue una pena porque se bajó a última hora. Espero poder coincidir pronto con él y que esté mejor para seguir disfrutando de su tenis".

"Con Tiafoe siempre son partidos difíciles y con grandes puntos. Con Fritz también me gustaría medirme para ver cómo está mi nivel"

El murciano tiene claro quiénes serán los rivales a batir del Equipo Mundial: "Todos tienen un gran nivel y todos son peligrosos. Con Tiafoe siempre son partidos difíciles y con grandes puntos. Con Fritz también me gustaría medirme para ver cómo está mi nivel, ya que viene jugando a un gran tenis. Con todos serán grandes batallas".

El mismísimo Roger Federer dijo estar "emocionado" por la partipación de Alcaraz en la Laver Cup este año: "Es increíble. Siempre he querido coincidir con él. Tuve la opción de calentar con Federer en Wimbledon hace ya tiempo, pero no pude hablar mucho con él. Desde que estoy en el circuito me hubiera gustado compartir más tiempo, pero no lo he hecho, ojalá puedo verlo más aquí, en la Copa Laver, y pasar más tiempo. Que él pueda estar en mis partidos es una alegría".

Viene Alcaraz con energías renovadas tras la última eliminatoria de Copa Davis: "La verdad es que muy buenas. El objetivo era clasificarnos. Ganamos las tres eliminatorias y nos clasificamos como primeros. No se puede pedir más. Hicimos un gran trabajo. Personalmente intenté estar lo mejor posible, alcanzar el mejor ritmo para ayudar al equipo y me fui con una alegría tremenda y con muy buenas sensaciones. Me subió la confianza y me fui de la Copa Davis muy contento".

Gran acogida en Berlín

El de El Palmar fue ovacionado por los aficionados en la Puerta de Brandeburgo: "Es increíble. No me esperaba que hubiera tanta gente y ha sido un recibimiento muy bonito, muy cariñoso. Es la primera vez que vengo a Berlín y va a ser una semana bastante especial. El cariño de la gente siempre se agradece".

Y Carlitos tiene claro que a Berlín va "sobre todo a disfrutar": "Es un evento único. Es muy bonito estar rodeado de los jugadores contra los que normalmente compito todo el año y que estén ahí animándome. Vamos a disfrutar el fin de semana al máximo y vamos a darlo todo para llevar la victoria a Europa, que lleva dos años sin conseguirla".

En las seis Copas Laver disputadas hasta ahora, lidera Europa con cuatro triunfos a dos; si bien el resto del mundo se ha adjudicado los últimos dos entorchados. En esta, el torneo se disputará sobre superficie dura, lo que beneficiará a los especialistas en el saque como Tiafoe, pero que tampoco le es desconocida a Carlos Alcaraz. No en vano fue sobre ella en la que ganó su primer Grand Slam: el US Open de 2022.

