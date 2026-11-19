Rafa Jódar se marcha de su primera participación en las ATP Finals con tres derrotas (Zverev, Fils y Shelton), pero con un aprendizaje que le servirá en el futuro. A sus 19 años ya es un éxito haber logrado clasificarse para el torneo que reúne a los ocho mejores jugadores del curso y, en su último partido en Turín, le puso la victoria muy complicada a Ben Shelton (7-6(8) y 7-5).

"Creo que todo ha funcionado para los dos. Así que, como siempre digo, no veo ninguna razón para cambiar nada, aunque también tengo que decir que tenemos un mes para pensar en las cosas que podemos mejorar de cara a la próxima temporada", explicó Jódar en rueda de prensa.

"Después de haber jugado contra los mejores jugadores del mundo, veo que, si sigo mejorando y mantengo la ambición de ser mejor cada día, puedo convertirme en un mejor jugador. Y de eso se trata precisamente, de ser cada día un poquito mejor y de seguir mejorando en todos aquellos aspectos en los que creo que todavía puedo progresar de cara al futuro", indicó el de Leganés.

"Sé que he hecho las cosas bien, que he disfrutado mucho en todos los torneos que he estado y el objetivo principal al principio de la temporada era, evidentemente, conocer todos los torneos, tener y poder competir con los mejores jugadores del mundo. Yo creo que ese objetivo lo he cumplido y, bueno, estar aquí significa mucho para mí", reconoció Rafa Jódar.

"Si quiero estar aquí el año que viene o en próximos años, tendré que hacer las cosas muy bien"

El tenista madrileño, que hizo historia al convertirse en el primero en alcanzar la también conocida como Copa de Maestros en su primer año como profesional, subrayó que "si no eres competitivo y no tienes la mentalidad adecuada para afrontar un partido, es muy difícil competir contra jugadores de este nivel".

"Este torneo verdaderamente refleja a los ocho mejores jugadores durante todo el año, no solo durante una parte. Y bueno, si quiero estar aquí el año que viene o en próximos años, tendré que hacer las cosas muy bien, tendré que trabajar como he trabajado durante este año", indicó Jódar.

Por su parte, Ben Shelton logró su segunda victoria en la round robin (ante Fils y Jódar) y deberá esperar al resultado del partido de esta noche entre Alexander Zverev y Arthur Fils para saber si logra el pase a semifinales.

El número 1 del mundo ya está clasificado como primero del John McEnroe Group y si logra la victoria ante Fils o robarle un set certificaría la presencia en semifinales del estadounidense. En cambio, Arthur Fils necesita sí o sí la victoria en sets corridos para estar en las semifinales del próximo sábado, cualquier otro resultado le deja fuera de las ATP Finals.