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Elecciones generales
VÍDEO| Euforia en Ferraz tras el cara a cara que Pedro Sánchez resume así: "Buena política y mala educación"
Tras el único debate cara a cara de las elecciones generales del 29 de noviembre entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo el presidente fue a la sede del PSOE en Ferraz.
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Directo del plató en el que se celebró el único cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Gobierno fue a la sede del PSOE en Ferraz. Desde allí y arropado por los suyos pidió a la militancia "sudar la camiseta hasta el último minuto, la última papeleta y en el último colegio electoral". Aseguró Sánchez que "lo vivido" en el debate se resume en cuatro palabras: "Buena política y mala educación". Defiende que se hizo evidente los dos modelos entre los que hay que elegir en las elecciones generales del 29 de noviembre. El del PSOE "de conquistas sociales, de orgullo de país", tanto a nivel nacional como a nivel internacional" frente al del PP: "Todo reproches y ninguna propuesta". Sánchez terminó su discurso valorando que tras el cara a cara "estamos un más un paso más cerca de ganar las elecciones y volver a gobernar cuatro años más". "Así que a trabajar el tiempo que nos resta de campaña".
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