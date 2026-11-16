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Alcaraz - Tiafoe: Horario y dónde ver hoy el debut de Carlos en las ATP Finals 2026

El murciano, que tiene como mejor resultado la final de 2025, se estrena en las Finales ATP este lunes ante el estadounidense.

Carlos Alcaraz en el ATP Masters 1000 de París

Carlos Alcaraz en el ATP Masters 1000 de París EFE

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
Publicado:

Carlos Alcaraz arranca su recorrido por las ATP Finals hoy lunes ante el estadounidense Frances Tiafoe en Turín. El murciano afronta su cuarta presencia en el torneo que nunca hasta ahora, mientras que Tiafoe debuta también en las Finales ATP y se enfrentará a un rival al que ha ganado en dos de los tres partidos anteriores que han jugado. El murciano, finalista el pasado año, derrotado por Jannik Sinner, intenta redondear la temporada con un éxito en el evento de cierre del curso antes de afrontar las Finales de la Copa Davis.

La Armada española, con Alcaraz y Jódar

Desde 2015, cuando clasificaron Rafael Nadal y David Ferrer, no hay presencia española por partida doble en la competición, hasta este año. Alcaraz y Jódar toman las riendas de la Armada española, uno como favorito y otro como posible sorpresa y revelación, tal cual ha demostrado durante la temporada.

El murciano, que llega como número 3 después de una temporada que comenzó con la conquista del Abierto de Australia y del Torneo de Doha, pero marcada por los cuatro meses de baja por lesión en la muñeca, afronta su cuarta participación y fue finalista en 2025, cuando perdió el título ante Sinner.

Llega disparado y con confianza en pista cubierta tras ganar el Masters 1000 de París, que añadió a sus títulos previos en Tokio y Viena, y con una racha de diez victorias consecutivas. En Turín tiene una cuenta pendiente. Fue semifinalista en 2023, no superó la fase de grupos en 2024 y perdió la final en 2025.

Se medirá, dentro del Grupo Ivan Lendl, a Medvedev, el anfitrión Cobolli y Tiafoe. Alcaraz lidera la rivalidad Head2Head ante Frances Tiafoe por 2-1. Carlitos ha ganado sus dos partidos en Grand Slam, en el US Open 2022 y en Wimbledon 2024, mientras que Tiafoe se impuso en su único duelo en tierra batida en Barcelona 2021.

¿Cuándo es el Alcaraz vs. Tiafoe en las ATP Finals?

Carlos Alcaraz y Frances Tiafoe tienen programado su partido en las Nitto ATP Finals hoy lunes, 16 de noviembre, no antes de las 14:00 hora peninsular española. Podrás consultar el resultado del choque y todas las reacciones en la web de Antena 3 Deportes.

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