Frances Tiafoe sigue con vida en las ATP Finals tras derrotar en dos sets (6-7(6) y 0-6) a Flavio Cobolli en la segunda jornada del Ivan Lendl Group, un triunfo que confirma la eliminación del tenista italiano y la clasificación de Carlos Alcaraz para las semifinales del próximo sábado. El segundo semifinalista del Ivan Lendl Group saldrá del duelo que este viernes disputen el propio Tiafoe y Daniil Medvedev.

El estadounidense logró salvar dos bolas de set en el tie-break del primer set para silenciar el Inalpi Arena de Turín y adjudicarse la primera manga tras una hora de batalla.

Flavio Cobolli sintió el golpe y ya no fue capaz de ganar un solo juego más, entregando el segundo set con un doloroso rosco (6-7(6) y 0-6). Este resultado clasifica de forma matemática a Alcaraz para las semifinales como primero de grupo y convierte el Medvedev - Tiafoe en una final para estar en las semifinales del sábado.

Tiafoe silencia el Inalpi Arena y despide a Cobolli en Turín

El partido comenzó bien para el italiano, quien, arropado por los suyos, que no cesaron en corear su nombre, rompió el primer servicio de su rival y fue por delante durante seis largos juegos, hasta que Tiafoe carburó, encontró sus debilidades y remontó hasta ponerse 4-3. El primer set, lleno de emoción y alternancias en el juego, se fue al tie-break, donde Cobolli tuvo dos bolas para cerrar la primera manga.

Por Tiafoe supo neutralizar las dos, tomar la ventaja y llevarse el primer set. Ya no se recuperaría el jugador italiano, sexto del mundo y finalista de Roland Garros, incapaza de sumar un juego más ante un Tiafoe que cerró el partido endosándole un rosco.

El estadounidense, de 28 años, logra la primera victoria de su carrera en este torneo, y se convierte en el estadounidense de mayor edad en conseguir un triunfo en la Copa de Maestros desde Andre Agassi, que lo logró con 33 años en 2003.

Tiafoe se jugará la clasificación a la siguiente ronda contra el ruso Daniil Medvedev, que perdió contra Alcaraz y ganó a Cobolli. Por su parte, el transalpino, que también juega por primera vez las Finales ATP, se quedó sin posibilidades de alargar su estancia en la competición. Completará su participación el próximo viernes ante Alcaraz, ya clasificado como primero del Ivan Lendl Group para las semifinales.