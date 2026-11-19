El Real Madrid continúa asegurando el futuro de su centro del campo. El conjunto blanco ha anunciado este jueves la renovación de Aurélien Tchouaméni hasta el 30 de junio de 2032, ampliando la vinculación del internacional francés, que se ha consolidado como una de las piezas importantes del equipo dirigido por José Mourinho. La noticia llega apenas 24 horas después de que el club confirmara también la ampliación del contrato de Arda Güler hasta la misma fecha.

Tchouaméni, de 26 años, llegó al Real Madrid en el verano de 2022 procedente del Mónaco, convertido en una de las grandes promesas del fútbol europeo. Desde entonces, el centrocampista ha ido ganando protagonismo en el conjunto madridista gracias a su capacidad para recuperar balones, aportar equilibrio defensivo y participar en la construcción del juego. Su continuidad supone una nueva apuesta del club por mantener a uno de los futbolistas importantes de su plantilla durante las próximas temporadas.

Pieza importante en el Madrid de Mou

El centrocampista francés se ha asentado en el Real Madrid después de cuatro temporadas en las que ha acumulado experiencia y títulos. Su capacidad física, su despliegue defensivo y su versatilidad le han permitido convertirse en un jugador importante en la medular blanca, también bajo las órdenes de José Mourinho.

Con esta ampliación, el club garantiza su continuidad hasta 2032 y refuerza su apuesta por un centro del campo que combina el trabajo defensivo del internacional francés con la creatividad de futbolistas como Arda Güler.

La renovación del turco, anunciada este miércoles, y la de Tchouaméni, confirmada apenas un día después, reflejan la intención del Real Madrid de dar estabilidad a una de las líneas fundamentales de su proyecto deportivo.

205 partidos y 8 títulos con el Real Madrid

Desde su llegada al Santiago Bernabéu en 2022, Aurélien Tchouaméni ha disputado 205 partidos oficiales con la camiseta del Real Madrid y ha conquistado ocho títulos.

En su palmarés como madridista figuran una Liga de Campeones, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

El francés también cuenta con una importante trayectoria internacional: a sus 26 años, acumula 50 partidos con la selección de Francia, con la que se proclamó campeón de la Liga de Naciones en 2021.