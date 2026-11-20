La selección española jugará contra Francia en los cuartos de final de la Liga de Naciones, según ha deparado el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en la ciudad suiza de Nyon.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente jugará el encuentro de ida 25 o 27 de marzo de 2027 como local y la vuelta el 28 o 30 de marzo como visitante. Los otros partidos serán Noruega-Inglaterra, Países Bajos-Portugal y Bélgica-Alemania.

Final Four

En caso de victoria ante los galos, los de Luis de la Fuente se enfrentarían al ganador del Países Bajos vs. Portugal en la Final a Cuatro que se disputará del 9 al 13 de junio en un único país aún por designar.