Este jueves, a las 22:00 horas, comenzaba el cara a cara electoral entre los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y del PSOE, Pedro Sánchez. Tras dos horas de cruce de argumentos o, más bien, de reproches, el debate llegaba a su fin.

En ese momento, ambos candidatos se levantaron de sus sillas. Pedro Sánchez se acercó a Feijóo para estrecharle la mano, un gesto que también tuvo con la moderadora, María Casado. Esta, por su parte, se acercó después al líder popular para tener el mismo gesto él.

Tras este intercambio, se pudo ver cómo el equipo de Feijóo se acercaba rápidamente para arroparle. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con el equipo de Sánchez, que no aparecía, dejando una imagen del presidente del Gobierno más solitario, a la espera de que llegasen los suyos.

De hecho, la propia moderadora se percató de los segundos de espera del presidente y se acercó para acompañarle hasta que apareció su equipo de campaña. Los momentos llamativos continuaron incluso después de que se diera por terminado el cara a cara, y este es uno de ellos: unos segundos que se hicieron largos para Pedro Sánchez.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.