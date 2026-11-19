Fernando Alonso ya tiene la mirada puesta en el Rally Dakar 2027. El bicampeón del mundo de Fórmula 1, que volverá a disputar la prueba siete años después de su primera participación, ha reconocido que afrontará un desafío todavía mayor que el de 2020 debido al escaso tiempo de preparación del que dispone. El asturiano, que competirá con Aston Martin en la edición que se celebrará en Portugal y Marruecos, ha admitido que sus opciones de victoria son reducidas, pero mantiene intacta su ambición de conquistar algún día el rally más exigente del mundo.

"Será un desafío mucho mayor que el de 2020", ha reconocido Alonso durante su comparecencia ante los medios en los prolegómenos del Gran Premio de Las Vegas. El piloto español ha recordado que en su primera participación dispuso de seis meses para preparar la carrera, mientras que en esta ocasión apenas ha podido completar dos jornadas de pruebas en Marruecos.

Admite que llega con muy poca preparación

El asturiano ha explicado las diferencias entre su preparación para el Dakar de 2020, cuando compitió con Toyota y terminó decimotercero en la clasificación general, y la que está realizando para su regreso en 2027. "Viajé a diferentes países para realizar pruebas, incluyendo Catar, Namibia, Marruecos y Polonia. Fue un programa bastante extenso. Además, participé en dos rallies, creo, en aquel entonces en Arabia Saudí", ha recordado.

En esta ocasión, el calendario de Fórmula 1 apenas le ha permitido realizar dos días de pruebas con el nuevo vehículo. Pese a ello, Alonso considera que regresar al Dakar merece la pena, especialmente por la experiencia que puede acumular de cara al futuro: "Fue un poco corto, pero al final decidimos junto con el equipo, con Prodrive y con Aston, que sigue siendo una buena experiencia para todos, sobre todo para mí, porque no es ningún secreto que algún día quiero ganar el Dakar. No será posible este año, pero creo que es una inversión para el futuro, en términos de acumular más kilómetros y conocer mejor la serie", ha explicado.

El piloto español también ha señalado que las fechas de la competición encajan con sus compromisos en la Fórmula 1, ya que el Dakar se celebra durante el parón invernal del campeonato. "Tiene sentido, es un mes en el que no tenemos mucha actividad en la F1", ha opinado.

"El Dakar es un viaje a lo desconocido"

Alonso ha reconocido que una de las mayores dificultades de esta competición es adaptarse a un terreno completamente diferente al de los circuitos de Fórmula 1. Mientras que en un gran premio los pilotos repiten las mismas curvas durante decenas de vueltas, en el Dakar deben enfrentarse continuamente a situaciones nuevas.

"En el Dakar hay muchas cosas muy diferentes. En la F1, en un circuito, se trata simplemente de repetir lo mismo vuelta tras vuelta e intentar perfeccionar ese estilo de conducción. En el rally, se trata de improvisar, improvisar constantemente, porque no sabes qué va a pasar al metro siguiente; esa ha sido una de mis fortalezas: intentar adaptarme rápidamente a las cosas y a los cambios", ha explicado.

El asturiano considera que esa capacidad de adaptación puede ayudarle, aunque también admite que parte con desventaja respecto a los especialistas del rally raid, acostumbrados desde hace años a interpretar las condiciones del terreno: "Creo que la gente que corre allí lleva haciendo eso desde hace mucho tiempo. Crecieron en el mundo del automovilismo, en los rallies, con ese tipo de coches, y aprendiendo a interpretar diferentes tipos de terreno, diferentes tonalidades y diferentes luces", ha señalado.

Recuerda el desgaste físico y mental

El bicampeón del mundo también ha recordado uno de los aspectos que más le sorprendieron durante su primera experiencia en el Dakar: el enorme nivel de concentración necesario para pilotar durante varias horas sobre terrenos desconocidos.

"Pero esto es otro nivel. Recuerdo que los primeros días de las pruebas en Dakar tenía dolores de cabeza por la noche, y creo que se debe al nivel de concentración al que no estoy acostumbrado. Los ojos... No puedes parpadear durante cuatro o cinco horas. Mientras que aquí, cambiamos cosas en el volante, hablamos por la radio, miramos las pantallas y seguimos la carrera, porque estás en el mismo pequeño entorno vuelta tras vuelta", ha relatado.

Para Alonso, esta exigencia convierte el Dakar en un desafío completamente diferente al que afronta habitualmente en la Fórmula 1. "Y el Dakar es un viaje a lo desconocido; cada metro es nuevo. Creo que, viniendo de donde vengo, el desafío es un poco mayor que si uno se hubiera criado en ese ambiente", ha añadido.

El sueño pendiente de Fernando Alonso

Pese a reconocer que no llegará en las mejores condiciones de preparación, Alonso ha destacado las sensaciones que le transmite el vehículo de Aston Martin y las ganas que tiene de volver a competir en esta disciplina.

"Es un coche divertido de conducir", ha asegurado, antes de reconocer que "es una experiencia agradable tanto a nivel profesional como personal. Creo que es uno de los mayores retos, como ya he dicho, por la falta de preparación, de entre todos los que he intentado. Pero intentaré hacer pruebas la primera semana y, con suerte, competir la segunda".

El asturiano es consciente de que tendrá que seguir acumulando experiencia antes de aspirar a luchar por la victoria, pero precisamente esa dificultad es lo que le anima a continuar explorando el mundo del rally raid: "Soy consciente de la dificultad, pero precisamente por eso, porque es un reto muy grande, es por eso que resulta atractivo, por eso es interesante, y por eso quiero intentar ganarlo algún día en el futuro", ha concluido.