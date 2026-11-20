El candidato popular Alberto Núñez Feijóo ha terminado su intervención en el cara a cara con Pedro Sánchez reivindicando su trayectoria política y marcando distancias con su adversario: "No soy un candidato de manual, no me gusta la política espectáculo, pero tampoco robo, miento ni me voy de vacaciones cuando se invade nuestro país".

Ha insistido en que entiende la política como un servicio a los ciudadanos y destacó su experiencia al frente de diferentes administraciones: "Sé sacar adelante presupuestos, sé gestionar infraestructuras, sé construir hospitales, sé gestionar crisis y además les voy a decir la verdad siempre".

El líder popular ha defendido su experiencia: "Sé lo que es gobernar, he gobernado, sé lo que es gestionar, he gestionado y es lo que necesita España", añadiendo que necesita "servidores competentes y decentes" y que se respete "el esfuerzo de la gente"

Finalmente, ha pedido el voto para las elecciones del próximo domingo 29 de noviembre y cerró su intervención con un mensaje claro: "Yo sí cumplo".

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"Yo no soy un candidato de manual, no bailo en los mítines y no me gusta la política espectáculo, pero tampoco robo, miento ni me voy de vacaciones cuando se invade nuestro país. Yo creo en la política como servicio. Sé sacar adelante presupuestos, sé gestionar infraestructuras, sé construir hospitales, sé gestionar crisis y además les voy a decir la verdad siempre. Sé lo que es gobernar, he gobernado, sé lo que es gestionar, he gestionado y es lo que necesita España. España necesita por fin un cambio. ¿Sabe cómo? España necesita servidores competentes y decentes. España necesita que se respete el esfuerzo de la gente. España necesita ponerse a funcionar y por eso les pido el voto el 29 de noviembre para hacerlo posible. Yo sí cumplo. Buenas noches".