Decidieron hacer lo que nunca antes se había conseguido: una vuelta al mundo vertical, desde la Antártida hasta el Ártico. En total, un año de travesía: "Desde el meridiano cero al ciento ochenta, una vuelta al mundo vertical". Estos dos puntos los marcaba sobre el mapa Paula Gonzalvo, experta en náutica, durante una entrevista a Antena 3 Deportes cuando ella y su equipo están a punto de finalizar esta aventura. Una travesía por los cinco océanos que comenzó en el puerto de Castellón. Con ella acreditan entre risas "que el mundo es redondo". Lo asegura el patrón del barco Copérnico, Pedro Jiménez, durante el encuentro con Antena 3 Deportes.

"Los miembros de la tripulación caímos hacia los lados y alguno de los miembros acabó con una ceja abierta"

Durante el viaje han vivido muchas experiencias y han conocido lugares más propios de escenarios de película, han navegado entre icebergs gigantescos que les han dejado con la boca abierta. En un año de travesía ha habido algún que otro momento de tensión: "Una ola muchísimo más grande de lo normal nos pilló durante la noche, todos estábamos dentro del barco y Pedro estaba fuera agarrado con fuerza, mientras dentro del barco los miembros de la tripulación caímos hacia los lados y alguno de los miembros acabó con una ceja abierta", narra Paula Gonzalvo, que recuerda este episodio como uno de los más tensos del viaje.

Durante la aventura ni Paula ni Pedro han estado solos, sino que una gran comunidad les ha acompañado desde tierra: "Hemos compartido esta vuelta al mundo todos los días desde que comenzamos a través de youtube, navegaban con nosotros, veían la meteorología con nosotros, tomábamos las decisiones juntos...", explica Paula sobre lo que les ha supuesto la experiencia de compartir el viaje a través de las cámaras del barco, algo que les ha hecho sentirse acompañados todos estos meses.

"He tenido un nieto en este tiempo"

Y entre ruta y ruta, la comida también ha sido una parte importante: "El comer bien a bordo es casi lo más importante, porque si no... ¿qué te queda de disfrute?", reflexiona Paula sobre lo importante que es disfrutar a lo largo del viaje al sentarse a la mesa y desde luego que no les han faltado productos propios de España. "Todos los que han viajado con nosotros y en todas las paradas que hemos hecho en el mundo hemos disfrutado de España a través de la mesa", nos contaba el capitán Pedro Jiménez mostrándonos una pata de jamón que han llevado en este tiempo en el barco y de la que poco quedaba ya.

Han sido 371 días de travesía que están a punto de terminar y durante este tiempo que han estado a bordo han sucedido cosas en sus familias que no han podido compartir: "He tenido un nieto en este tiempo y lo voy a conocer ahora". Pedro ha sido abuelo durante el viaje y ahora llega el momento en el que podrá conocer al bebé. Partieron del puerto de Castellón y han recorrido el mundo entero y surcado los cinco océanos para terminar un año después en el punto de partida, el puerto de Castellón y ponerle el broche de oro a esta aventura hasta ahora única y con protagonistas españoles.