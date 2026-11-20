El ciclismo español está de luto por la repentina muerte de Alberto Hierro, exciclista profesional y ganador de la Vuelta a Navarra en 2002, que ha fallecido a los 48 años mientras circulaba en bicicleta por una carretera de Igorre (Bizkaia).

Según ha informado El Correo, el deportista habría sufrido "algún tipo de desfallecimiento" cuando se encontraba pedaleando. Las circunstancias exactas del fallecimiento todavía se desconocen y será la autopsia la que determine la causa de la muerte.

El cuerpo del excorredor fue localizado este miércoles por varios conductores que circulaban por la carretera BI-3527, poco antes de las 17:00 horas. Hierro se encontraba tendido sobre la calzada cuando fue descubierto, por lo que se dio aviso a los servicios de emergencias. Los equipos sanitarios se desplazaron hasta el lugar, pero únicamente pudieron certificar su fallecimiento.

Ganador de la Vuelta a Navarra en 2002

Natural de Bilbao, Alberto Hierro desarrolló su trayectoria deportiva principalmente en el ciclismo vasco. Tras sus primeros años en el equipo Pinturas Banaka, se incorporó al Café Baqué, formación con la que consiguió uno de los mayores éxitos de su carrera al proclamarse campeón de la Vuelta a Navarra en 2002.

Aquella victoria supuso un importante impulso para su trayectoria y le abrió las puertas del profesionalismo. Ya en 2003 dio el salto a la máxima categoría con el propio Café Baqué, equipo con el que pudo disputar algunas de las pruebas más destacadas del calendario nacional.

Durante su etapa profesional participó en competiciones como la Volta a Cataluña, la Vuelta a Andalucía, la Euskal Bizikleta y la Subida a Urkiola, carreras en las que compartió pelotón con algunos de los principales ciclistas de la época.

Una carrera profesional que acabó a los 26 años

La trayectoria de Alberto Hierro en el ciclismo profesional fue breve. A finales de 2004, coincidiendo con la desaparición del equipo Café Baqué, decidió poner fin a su carrera deportiva cuando apenas tenía 26 años.

Pese a su retirada temprana, el corredor bilbaíno reconoció entonces que había cumplido "un sueño" al conseguir competir como profesional, después de varios años de esfuerzo y dedicación al ciclismo.