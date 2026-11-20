José Mourinho ha mandado un mensaje claro a Vinícius Júnior antes del partido que enfrentará este sábado al Real Madrid y al Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu. El técnico portugués ha reconocido que necesita recuperar la mejor versión del brasileño para afrontar el tramo decisivo de la temporada, pero ha advertido de que ningún futbolista tiene garantizado un puesto en el once titular.

También ha defendido la importancia de contar con una plantilla amplia para afrontar la acumulación de partidos y ha dejado clara su intención de que Endrick continúe en el conjunto blanco.

"Es un jugador increíble, lo queremos, lo necesitamos. Aquí no tenemos jugadores con privilegios ni jugadores que tienen que jugar por decreto, aquí tenemos un grupo de gente que trabaja para el Real Madrid", ha asegurado Mourinho, que ha insistido en que la situación del brasileño no ha cambiado por sus recientes actuaciones con la selección.

Sobre Vinícius: "Lo queremos"

El entrenador madridista ha cuestionado el cambio de discurso alrededor de Vinícius después de sus últimos partidos internacionales. El delantero, que había reconocido recientemente que no se preparó adecuadamente durante el verano y que las negociaciones sobre su renovación afectaron a su concentración, ha recuperado sensaciones con Brasil.

"Titular, desde el banquillo, en la grada, da igual. Es una cosa extraña, porque hace un par de semanas hablaban de Vinícius como si Vinícius fuera el problema gigante que el Real Madrid tenía, y después de meter goles contra Singapur y contra Japón ya no paramos de hablar de Vinícius", ha señalado.

"Hace un par de semanas hablaban de Vinícius como si Vinícius fuera el problema gigante que el Real Madrid tenía"

Mourinho también se ha referido a la autocrítica del brasileño sobre su irregular comienzo de temporada, aunque ha evitado profundizar en sus declaraciones. "El inicio de la temporada ha pasado, era verano, ahora es otoño-invierno, el periodo que nos interesa. El periodo de verano ha pasado y por lo tanto tengo poco que decir de las declaraciones de Vini", ha explicado.

El portugués considera que Vinícius todavía puede resultar determinante en los próximos meses, especialmente cuando cada punto comience a tener mayor importancia en la lucha por los títulos. También ha destacado el respaldo que el futbolista mantiene dentro del vestuario y su voluntad de recuperar el protagonismo perdido.

Quiere que Endrick siga en el Madrid

Otra de las cuestiones abordadas en rueda de prensa ha sido el futuro de Endrick. El técnico portugués ha reconocido que desea contar con el delantero brasileño, aunque ha admitido que la decisión definitiva sobre su continuidad corresponde al club.

"El Real Madrid es más importante que Endrick. Yo quiero mucho a Endrick, es un niño fantástico, tengo mucho cariño por él, pero para mí el Real Madrid es más importante que Endrick. El Real Madrid lo necesita, el entrenador del Real Madrid lo necesita", ha afirmado.

Mourinho ha insistido en que considera importante al futbolista para afrontar las diferentes competiciones, aunque ha dejado claro que respetará cualquier decisión que adopte la dirección deportiva.

Elogios a Güler tras su renovación

El entrenador también ha celebrado la renovación de Arda Güler, que esta semana amplió su contrato con el Real Madrid hasta junio de 2032. Mourinho considera que el internacional turco está evolucionando hacia un perfil cada vez más completo y ha destacado su crecimiento durante los últimos meses.

"Es una evolución natural de un supertalento que sigue haciendo cosas que siempre ha hecho y que hace cosas que nunca había hecho. Por eso se está transformando en un jugador cada vez más completo y superimportante para el Real Madrid, que quiere tener los mejores jugadores del mundo", ha explicado.

El técnico portugués ha defendido la continuidad de Güler como una decisión natural tanto para el jugador como para el club, convencido de que el centrocampista seguirá aumentando su protagonismo en el equipo.

"No quiero 11 jugadores buenos, quiero muchos"

Mourinho también ha destacado el buen momento colectivo que atraviesa el Real Madrid y ha rechazado atribuir los últimos resultados únicamente a la preparación física. Para el entrenador, el rendimiento del equipo depende de numerosos factores, entre ellos la confianza, la comunicación y la capacidad del grupo para superar las dificultades.

"Tenemos buena comunicación, nos entendemos bien, tenemos nuestras ambiciones, tenemos nuestras dificultades y todo lo estamos afrontando como grupo", ha señalado.

El portugués ha insistido especialmente en la necesidad de disponer de alternativas ante el exigente calendario que espera al conjunto blanco, con compromisos de Liga, Champions, Copa del Rey y una posible participación en la Supercopa de España: "El Real Madrid tiene que tener una plantilla fuerte, una plantilla con soluciones, donde el entrenador no esté preocupado porque un jugador se haya lesionado o haya llegado cansado de la selección", ha explicado, antes de resumir su filosofía: "Yo quiero jugadores que me den opciones de hacer una gran temporada, no quiero once jugadores buenos, quiero muchos".

El técnico ha confirmado que todos sus futbolistas están disponibles para competir y ha destacado que ninguno de los internacionales ha regresado manifestando cansancio, pese a la acumulación de encuentros y desplazamientos.

Mourinho advierte del peligro del Celta

Sobre el rival de este sábado, Mourinho ha rechazado cualquier exceso de confianza. El entrenador considera que el Celta es un equipo más competitivo de lo que refleja su clasificación y ha recordado que ya consiguió imponerse al Real Madrid en el Santiago Bernabéu la pasada temporada.

"Es mucho mejor que los puntos que tiene", ha asegurado el portugués, que ha destacado la organización defensiva del conjunto gallego y su capacidad para presionar y dificultar el juego del adversario.

El técnico también ha señalado que el equipo apenas ha podido entrenarse al completo después del parón internacional, aunque se ha mostrado satisfecho con la actitud de sus jugadores y con el regreso al Bernabéu tras varios encuentros lejos de casa. "Vamos a intentar empezar bien esta semana con tres partidos y sacar tres puntos", ha afirmado.

Recuerda su primera etapa en el Madrid

Preguntado por las diferencias entre su actual plantilla y la que dirigió durante su primera etapa en el conjunto blanco, Mourinho ha evitado establecer comparaciones directas, aunque ha reconocido que ambos grupos cuentan con un gran talento.

El portugués ha recordado que su anterior equipo mostró una enorme ambición competitiva y que su relación con el vestuario fue cambiando durante la última temporada, hasta considerar que lo mejor para el club era iniciar una nueva etapa con un entrenador diferente. "No quiero comparar, pero son grupos supertalentosos los dos", ha concluido.

Por último, Mourinho ha evitado pronunciarse sobre una posible incorporación de J. J. Gabriel y sobre la retirada de Cristiano Ronaldo de la selección portuguesa. Respecto al delantero, se ha limitado a señalar: "Como portugués, la única cosa que digo es que quiero que Portugal gane siempre. Después, me limpio las manos y no hablo".