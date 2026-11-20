Alberto Núñez Feijóo se mostró muy "satisfecho" de su actuación durante el único cara a cara de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre. Feijóo se dio un baño de masas en Génova, donde la dirección del partido y las Nuevas Generaciones le recibieron al coro de "se nota, se siente, Feijóo presidente" con la canción 'Blitzkrieg Bop', de los Ramones. "¿Qué hacéis un jueves a las 12 y media de la noche aquí?", preguntó con sorna Feijóo, que les agradeció su "ánimo", "impulso" y "alegría". "Me siento muy satisfecho del debate, ¡ya sabéis que yo no miento! He disfrutado porque he tenido la oportunidad de debatir de igual a igual con el presidente del Gobierno y creo que hay muchos españoles que también se sienten satisfechos, representados, escuchados y, ¿por qué no? Esperanzados ahora ya viendo la final de la recta con la pancarta de cambio", dijo.

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