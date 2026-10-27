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ATP500 Viena

Alcaraz arranca en Viena con una trabajada victoria ante Karen Khachanov

El murciano se estrena en el ATP500 de Viena con un triunfo ante el ruso Karen Khachanov (4-6 y -6) en dos horas y cuatro minutos.

Carlos Alcaraz ejecuta una derecha ante Karen Khachanov en Viena

Carlos Alcaraz ejecuta una derecha ante Karen Khachanov en Viena Reuters

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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Con nueva indumentaria (pantalón amarillo y camiseta con mangas morada) y su bigote aún intacto, Carlos Alcaraz irrumpió este martes en el ATP500 de Viena para superar un complicadísimo debut ante el ruso Karen Khachanov (4-6 y 6-7(5)) y meterse en los octavos de final, donde se verá las caras ante el ganador del J. Rodionov - N. Basilashvili. El murciano busca en la capital austríaca su cuarto título de la temporada, después de ganar el Open de Australia, el ATP500 de Doha y el ATP500 de Tokio.

La única participación de Alcaraz en Viena data del 2021, cuando Alexander Zverev le cerró las puertas de la final (6-3 y 6-3) a un jovencísimo Carlitos. Ese mismo duelo podría verse esta semana, aunque de forma obligada en una hipotética final.

Con un balance de 34 victorias y cinco derrotas en 2026, el de El Palmar sigue buscando sensaciones sobre la pista y encontrar al tenista que a principios de año volaba sobre la pista y que se frenó en seco en Barcelona con aquella lesión en la muñeca derecha. El primer set comenzó con problemas para el murciano: break de Khachanov en el quinto juego. Pero Alcaraz respondió acto seguido con un contrabreak, fue un punto de inflexión para el jugador español.

La igualdad se mantuvo dos juegos más, hasta el 5-4, cuando el de El Palmar rompió por segunda vez el servicio del ruso para cerrar el primer set (4-6).

Carrusel de emociones en el segundos set

Khachanov, semifinalista del último US Open y que sigue sin conocer la victoria ante Alcaraz tras siete partidos, volvió a exigir al máximo al murciano y fue capaz de neutralizar tres bolas de partido en el décimo juego del segundo set para mantenerse con vida y prolongar la batalla unos minutos más. Tras neutralizar tres match-ball, Khachanov rompió el servició de Alcaraz, pero el murciano devolvió la rotura para mandar el set al tie-break.

Carlos Alcaraz no dio más opciones al ruso para volver al partido. El campeón de siete grand slam cerró el choque en un tie-break en el que arrancó con minibreak para Khachanov y terminó con el murciano alzando los brazos. A la cuarta bola de partido no falló Alcaraz (4-6 y 6-7(5)), que este jueves buscará el pase a los cuartos de final en Viena ante el ganador del J. Rodionov - N. Basilashvili.

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