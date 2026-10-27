El rapero Jay-Z toma el relevo a Bad Bunny y protagonizará el espectáculo del descanso de la Super Bowl

El próximo 14 de febrero se celebra la Super Bowl LXI y las mismas expectativas hay ante la competición deportiva como ante las actuaciones del descanso. Este año el elegido para amenizar este tiempo será el rapero estadounidense Jay-Z.

"Desde 'Reasonable Doubt' hasta el escenario del descanso del Super Bowl, ha sido un viaje. Treinta años de música, trabajo y cultura en el escenario más grande del mundo", afirmó Jay-Z a través de un comunicado. Jay Z va a ser el sucesor de Bad Bunny en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El espectáculo del puertorriqueño obtuvo siete premios Emmy y se convirtió en el más galardonado de la historia del descanso del Super Bowl.

Jay-Z ha ganado 25 premios Grammy y cuatro Emmy. Jay-Z fue el primer artista de hip hop incorporado al Salón de la Fama de los Compositores y entró en el del Rock and Roll en 2021. El comisionado de la NFL, Roger Goodell, explicó que, cuando la liga acordó con Roc Nation la producción del espectáculo, pidió que el rapero subiera algún día al escenario.

El anuncio coincide en el tiempo con el trigésimo aniversario de su álbum de debut, celebrado con tres conciertos con entradas agotadas en el Yankee Stadium y actuaciones en Londres, París y Los Ángeles. El comisionado de la NFL, Roger Goodell, explicó que, cuando la liga acordó con Roc Nation la producción del espectáculo, pidió que el rapero subiera algún día al escenario.