VIDEO de los disturbios en Bilbao: Un vecino conduce entre llamas para salvar su coche y otro con el suyo calcinado muestra su enfado: "Pringaos"

"¿Qué haces? Que te vas a quemar", es el grito desesperado de la gente que ayer vio como las calles de Bilbao se convertían en un auténtico campo de batalla. Un conductor se jugó la vida poniéndose al volante entre las llamas, maniobrando y cruzando el fuego para evitar que su vehículo fuese uno de los calcinados.

Media docena de coches quedaron totalmente destrozados por el fuego, uno de ellos el de Denis que visiblemente enfadado relata lo ocurrido a las cámaras de Antena 3. "Me dedico a quemar el coche. ¿Por qué? Porque no sé hacer nada en la vida y me creo guay. Me pongo la capucha, me saco un 'selfie', ehh estamos de movida, voy a quemar el coche, soy muy valiente. Pringaos".

Los altercados comenzaron después de que se disolviese una manifestación antifascista en protesta por un acto del agitador Vito Quiles. Los radicales incendiaron entonces las calles quemando coches y contenedores. Hay una veintena de detenidos, entre los cuales siete son menores de edad.

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