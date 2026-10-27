La televisión estatal china suspende las emisiones de los partidos de LaLiga tras la polémica con un 'meme' de Mbappé

Un meme en las redes sociales en las que se comparaba a Kylian Mbappé con Mao Zedong, fundador al fundador del Partido Comunista de China y la República Popular China, y la posterior reacción del futbolista del Real Madrid han provocado una crisis a nivel internacional. Y es que la televisión estatal china CCTV ha decidido suspender las retransmisiones de la Liga española de fútbol y de los partidos relacionados con el delantero del Real Madrid después de que el delantero parisino asegurara, al ser preguntado por su 'meme' favorito, que el "con el que más me he reído es ése en el que usan mi cara en un dictador chino", señaló en una entrevista al programa francés 'The Bridge'.

El tildar de "dictador chino" a Mao Zedong ha generado un gran malestar en el Gobierno chino y, según informó este martes el medio local The Paper, que cita fuentes vinculadas a la radiotelevisión pública, la medida de suspender las retransmisiones de la Liga española de fútbol y de los partidos relacionados con Mbappé habría entrado en vigor este mismo lunes, incluyendo también la la retirada de todos los anuncios y vídeos protagonizados por el futbolista francés.

Varias empresas chinas rompen con Mbappé

La decisión se suma a las anunciadas este martes por varias empresas chinas, entre ellas el grupo de bebidas Dongpeng y las compañías lácteas Mengniu y Milkground, que comunicaron el cese de su cooperación comercial con Mbappé al expresar su rechazo a comportamientos que hieran los sentimientos del pueblo chino.

Dongpeng Beverage Group, a través de su cuenta principal y la de su marca Bu Shui La, difundió comunicados en la red social local Weibo -semejante a X, censurada en China- en los que anunció la ruptura inmediata de sus lazos comerciales con el jugador y alegó "tolerancia cero ante comportamientos que hieran los sentimientos nacionales".

A estos anuncios se sumaron los de Mengniu y Milkground, que también confirmaron el fin de sus acuerdos comerciales con el delantero francés, aunque ninguna de las compañías precisó en sus comunicados el incidente concreto que motivó la decisión.

Mbappé, el último caso de las controversias con China

La rescisión del contrato de Mbappé y la suspensión de las emisiones de los partidos de LaLiga se suma a una serie de controversias recientes que involucran a entidades del fútbol español en China. En septiembre, medios oficiales chinos criticaron al Real Madrid tras la publicación de un mensaje en redes sociales que mencionaba de forma conjunta a Nepal y la región del Tíbet tras una riada, una formulación considerada "incorrecta" por la prensa local por haber equiparado ambos territorios.

En abril, el FC Barcelona pidió disculpas en China tras la aparición de una imagen que contenía la bandera de Taiwán en una página gestionada por un tercero y vinculada a su academia internacional.

Asimismo, en febrero de este año, el Real Madrid difundió disculpas atribuidas a su defensa Dean Huijsen en la red social Weibo, después de que el jugador republicara en su cuenta de la red social Instagram un contenido calificado de racista y ofensivo hacia los ciudadanos asiáticos.

Dongqiudi borra el nombre de Mbappé de la clasificación del Balón de Oro

El portal deportivo chino Dongqiudi sustituyó el nombre de Kylian Mbappé por la expresión "no existe tal persona" en la clasificación del Balón de Oro de 2026, en la que el delantero del Real Madrid terminó segundo, tras la polémica por el citado 'meme' que lo compara con Mao Zedong.

En la lista publicada este martes, el medio identificó al ganador, el inglés Harry Kane, y al tercer clasificado, el español Lamine Yamal, pero reemplazó el nombre del francés por la expresión china 'chá wú ci rén', que significa "no existe tal persona" o "persona no encontrada".

Dongqiudi, una de las principales plataformas digitales especializadas en fútbol de China, también publicó una fotografía en blanco y negro de Mbappé, un tratamiento visual que en las redes sociales chinas suele asociarse con imágenes de personas fallecidas.

El portal había difundido el lunes un comunicado en el que calificó de "inaceptables" las declaraciones del futbolista y aseguró que no las traduciría por considerar que perjudicaban los sentimientos de los aficionados y del pueblo chino.

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