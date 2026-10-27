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LaLiga lamenta las declaraciones de Mbappé y se disculpa ante China

Javier Tebas, presidente de LaLiga, sale al paso de la polémica generada por el delantero del Real Madrid con China por un meme de Mao Zedong.

Javier Tebas, en una imagen de archivo

Javier Tebas, en una imagen de archivo Eduardo Parra / Europa Press

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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La decisión de suspender las retransmisiones de LaLiga y los partidos relacionados con Kylian Mbappé después de que el delantero parisino tildara de "dictador chino" a Mao Zedong al reaccionar a un meme en el que se le comparaba con el líder chino ya ha provocado la reacción de Javier Tebas, quien ha lamentado lo ocurrido y ha pedido perdón, en nombre de la competición española, al pueblo chino.

"Desde LALIGA lamentamos profundamente las declaraciones de Kylian Mbappé que han causado malestar y ofensa en China. Entendemos el daño ocasionado y, en nombre de LALIGA, quiero trasladar nuestras sinceras disculpas al pueblo chino", ha señalado Tebas en su cuenta de X, antiguo Twitter.

El presidente de LaLiga ha dejado claro que ya están trabajando para adoptar "las medidas a nuestro alcance y trabajando directamente con nuestros socios e interlocutores en China para superar esta situación. Además, Javier Tebas señala que "no podemos permitir que una actuación individual empañe esa relación ni perjudique a los más de 20 clubes de nuestras competiciones profesionales y a millones de aficionados chinos".

Por último, el máximo dirigente de LaLiga reitera que el compromiso con "China, su pueblo y sus instituciones es firme".

"Nuestro compromiso con China, su pueblo y sus instituciones es firme. Una relación construida durante tantos años no puede quedar dañada por un episodio individual", concluye el mensaje de Mbappé.

Mensaje íntegro de Javier Tebas tras la polémica China - Mbappé

Desde LALIGA lamentamos profundamente las declaraciones de Kylian Mbappé que han causado malestar y ofensa en China. Entendemos el daño ocasionado y, en nombre de LALIGA, quiero trasladar nuestras sinceras disculpas al pueblo chino.

Durante muchos años hemos construido una relación de respeto, confianza y cooperación con China, sus autoridades, sus instituciones deportivas, sus operadores audiovisuales y millones de aficionados al fútbol español.

No podemos permitir que una actuación individual empañe esa relación ni perjudique a los más de 20 clubes de nuestras competiciones profesionales y a millones de aficionados chinos.

Estamos adoptando las medidas a nuestro alcance y trabajando directamente con nuestros socios e interlocutores en China para superar esta situación.

Nuestro compromiso con China, su pueblo y sus instituciones es firme. Una relación construida durante tantos años no puede quedar dañada por un episodio individual.

Comunicado de LaLiga sobre el episodio Mbappé - China

LaLiga también ha emitido este martes un comunicado en el que lamenta profundamente "la ofensa que los recientes comentarios de Kylian Mbappé han causado entre los aficionados chinos".

"Estos comentarios fueron realizados a título personal y no representan a LALIGA. En la medida de nuestra responsabilidad institucional, pedimos disculpas en nombre de LALIGA y de todos sus clubes", señala el comunicado de LaLiga.

El fútbol español defiende el respeto, la convivencia y la unión entre personas de todas las culturas. Trasladamos nuestro respeto a China, a sus instituciones y a su pueblo, y valoramos profundamente el apoyo de los millones de aficionados que nos siguen cada semana. Reafirmamos nuestro compromiso con una relación construida durante años", añade la entidad presidida por Javier Tebas.

"Estamos trabajando con nuestros socios e interlocutores institucionales en China para abordar esta situación. Asimismo, pondremos en marcha, en colaboración con los clubes y los jugadores, un protocolo de sensibilización y comunicación que promueva el respeto a las distintas culturas y contribuya a prevenir situaciones similares", concluye el comunicado de LaLiga.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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