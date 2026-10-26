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David Ferrer confirma a los cinco jugadores para las finales de la Copa Davis

El exjugador 'sorprende' con una incorporación y deja fuera a Mérida, Munar, Carreño y Landaluce. España es una de las grandes favoritas y aspira a ganar la séptima ensaladera.

David Ferrer

David Ferrer confirma a los cinco jugadores de la Armada para las finales de la Copa Davis | EFE

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Juan Manuel M. Lardón
Juan Manuel M. Lardón
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España ya tiene a su equipo confirmado para las finales de la Copa Davis que se disputarán en Bolonia del 23 al 29 de noviembre. David Ferrer, quien dejará su puesto tras las Finales a 8 y cuyo sustituto será Marc López a partir de enero de 2027, ha confirmado a los cinco jugadores que representarán a La Armada en busca de su séptima ensaladera.

Los cinco jugadores de España en las finales de la Copa Davis

  • Carlos Alcaraz
  • Rafa Jódar
  • Alejandro Davidovich
  • Marcel Granollers
  • Pedro Martínez

De esta manera, Alcaraz, Jódar y Davidovich se 'repartirán' los partidos individuales en las eliminatorias, partiendo Alcaraz como absolutamente insustituible y habiendo más dudas entre Jódar y Davidovich por el segundo duelo individual. En los partidos de dobles formarán pareja Marcel Granollers y Pedro Martínez.

No hay espacio para Mérida, Munar, Landaluce...

Ferrer deja fuera a Dani Mérida, que debutó con España a lo grande en la eliminatoria ante Chile que le valió a La Armada el billete a las finales. Mérida venció a Tabilo en su partido de individuales pero esta vez tendrá que ver el desenlace de la Davis desde casa. Munar, Landaluce y Carreño también se quedan fuera.

España, muy favorita ante Austria

España debutará en cuartos de finales ante Austria en una eliminatoria en la que los pupilos de Ferrer parten como grandísimos favoritos. Los austriacos competirán con el siguiente equipo: Rodionov, Miedler, Neumayer, Oberleitner y Schwarzler. En el caso de que España avance de ronda se medirá en semifinales a Gran Bretaña o Alemania. En la otra parte del cuadro están Canadá, República Checa, Corea del Sur e Italia. Las eliminatorias se jugarán al mejor de tres, o sea el equipo que consiga dos puntos (gane dos partidos) se alzará con la victoria. Los equipos pueden avanzar de ronda venciendo en los dos partidos individuales (el de dobles siempre será el desempate).

Cuadro de las Finales

Esta será la última vez que Ferrer dirija como capitán a España en lo que es claramente una gran oportunidad para que La Armada vuelva a reinar en la Davis siete años después del último título en 2019, con Nadal, Bautista, Carreño, Feliciano y Granollers.

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