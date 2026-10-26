Luis de la Fuente, Mejor Entrenador del Año tras hacer doble campeona del mundo a España

Luis de la Fuente se ha alzado este lunes con el Trofeo Johann Cruyff como mejor entrenador del año tras hacer campeona del mundo a la Selección Española por segunda vez en su historia. La Roja se impuso en la gran final a la Argentina de Messi con el decisivo gol de Ferran Torres en la prórroga. España bordó su segunda estrella en un torneo de matrícula de honor: ganó siete de los ocho partidos y solo encajó un tanto (ante Bélgica en cuartos).

Merecido premio para el riojano

El aclamado técnico riojano ha superado en las votaciones a Luis Enrique Martínez (entrenador del PSG y campeón del año pasado), Mikel Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa) y Vincent Kompany (Bayern de Múnich).

De la Fuente se impone a Luis Enrique y Arteta

El preparado español, campeón también con España de la Nations League 2023 y Eurocopa 2024, se ha ganado un lugar entre los grandes entrenadores del fútbol mundial gracias a su liderazgo silencioso, la humildad del trabajo diario y su capacidad de adaptación para sacar lo mejor de cada jugador, además de conseguir que prácticamente cualquier estrella acepte su rol en un equipo que mezcla experiencia y juventud. Y, como no, un don para la gestión del vestuario que recuerda a las de Zidane, Ancelotti y compañía...

"¿Qué me queda por ganar?.. El próximo partido"

"La relación con los futbolistas no está reñida con el rigor, la responsabilidad y la exigencia. La clave es ser honesto en la toma de decisiones para beneficiar al equipo", ha dicho el protagonista tras conocerse el premio. Y una frase que le define a la perfección: "¿Qué me queda por ganar?... El próximo partido".

Una noche histórica para el deporte español

En una noche absolutamente histórica para el fútbol español, De la Fuente se ha unido a la fiesta como mejor entrenador del año acompañando a un 'sinfín' de españoles premiados en una noche histórica para el fútbol y el deporte español.

Lamine Yamal: Mejor Talento Joven

Vicky López: Mejor Talento Joven

Mejor entrenador de fútbol femenino: Pere Romeu

Mejor entrenador masculino: Luis de la Fuente

Mejor portera: Cata Coll

Mejor portero: Unai Simón