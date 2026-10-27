Mbappé pide perdón a China: "Siento un profundo respeto por el pueblo chino y estoy sinceramente arrepentido"

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid y la selección francesa, ha pedido disculpas de forma pública tras la enorme polémica que se ha generado después de una reacción suya a un meme en el que se le comparaba con Mao Zedong, fundador del Partido Comunista de China y la República Popular China.

"Durante una entrevista reciente, reaccioné a una imagen mía en la que aparecía representado. Mi comentario fue desafortunado y ahora comprendo que ha herido a muchas personas en China y entre la comunidad china de todo el mundo", reconoce el futbolista parisino.

Mbappé completa su mensaje pidiendo disculpas a "todas las personas a las que mis palabras hayan ofendido" y subraya su "profundo respeto por el pueblo chino y su historia", asegurando estar "sinceramente arrepentido"

"Pido disculpas a todas las personas a las que mis palabras hayan ofendido. No era en absoluto mi intención. Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y estoy sinceramente arrepentido", concluye el mensaje de Kylian Mbappé.

Tebas y LaLiga lamentan las declaraciones de Mbappé

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha reaccionado este martes a la polémica generada por las declaraciones de Kylian Mbappé sobre el meme en el que se le comparaba con Mao Zedong.

"Desde LALIGA lamentamos profundamente las declaraciones de Kylian Mbappé que han causado malestar y ofensa en China. Entendemos el daño ocasionado y, en nombre de LALIGA, quiero trasladar nuestras sinceras disculpas al pueblo chino", apuntaba Tebas en su cuenta de X, antiguo Twitter.

LaLiga emitía un comunicado este martes en el que lamentaba profundamente "la ofensa que los recientes comentarios de Kylian Mbappé han causado entre los aficionados chinos".

"Estos comentarios fueron realizados a título personal y no representan a LALIGA. En la medida de nuestra responsabilidad institucional, pedimos disculpas en nombre de LALIGA y de todos sus clubes", señalaba el comunicado de LaLiga.