Antena 3 Noticias
Última hora
Mundial 2026
La Selección
LaLiga
Champions League
Fútbol
Deportes

Fútbol

Mbappé pide perdón a China: "Siento un profundo respeto por el pueblo chino y estoy sinceramente arrepentido"

El delantero del Real Madrid se disculpa tras la polémica generada por su comentario al referirse a un meme en el que se le comparaba con Mao Zedong.

Kylian Mbappé, en un partido del Real Madrid

Kylian Mbappé, en un partido del Real Madrid Reuters

Publicidad

Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
Publicado:

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid y la selección francesa, ha pedido disculpas de forma pública tras la enorme polémica que se ha generado después de una reacción suya a un meme en el que se le comparaba con Mao Zedong, fundador del Partido Comunista de China y la República Popular China.

"Durante una entrevista reciente, reaccioné a una imagen mía en la que aparecía representado. Mi comentario fue desafortunado y ahora comprendo que ha herido a muchas personas en China y entre la comunidad china de todo el mundo", reconoce el futbolista parisino.

Mbappé completa su mensaje pidiendo disculpas a "todas las personas a las que mis palabras hayan ofendido" y subraya su "profundo respeto por el pueblo chino y su historia", asegurando estar "sinceramente arrepentido"

"Pido disculpas a todas las personas a las que mis palabras hayan ofendido. No era en absoluto mi intención. Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y estoy sinceramente arrepentido", concluye el mensaje de Kylian Mbappé.

Tebas y LaLiga lamentan las declaraciones de Mbappé

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha reaccionado este martes a la polémica generada por las declaraciones de Kylian Mbappé sobre el meme en el que se le comparaba con Mao Zedong.

"Desde LALIGA lamentamos profundamente las declaraciones de Kylian Mbappé que han causado malestar y ofensa en China. Entendemos el daño ocasionado y, en nombre de LALIGA, quiero trasladar nuestras sinceras disculpas al pueblo chino", apuntaba Tebas en su cuenta de X, antiguo Twitter.

LaLiga emitía un comunicado este martes en el que lamentaba profundamente "la ofensa que los recientes comentarios de Kylian Mbappé han causado entre los aficionados chinos".

"Estos comentarios fueron realizados a título personal y no representan a LALIGA. En la medida de nuestra responsabilidad institucional, pedimos disculpas en nombre de LALIGA y de todos sus clubes", señalaba el comunicado de LaLiga.

Molly Carlson hace historia al ser la primera mujer en saltar desde un iceberg

Molly Carlson hace historia al ser la primera mujer en saltar desde un iceberg

Publicidad

Deportes

Alberto Molina, en un partido con el CD Tenerife

Muere a los 83 años Alberto Molina, leyenda del CD Tenerife

Kylian Mbappé, en un partido del Real Madrid

Mbappé pide perdón a China: "Siento un profundo respeto por el pueblo chino y estoy sinceramente arrepentido"

Harry Kane, tras ganar el Balón de Oro en Londres

Harry Kane se impuso a Mbappé en el Balón de Oro por menos de 41 puntos

Javier Tebas, en una imagen de archivo
LaLiga

LaLiga lamenta las declaraciones de Mbappé y se disculpa ante China

Kylian Mbappé, antes de un partido del Real Madrid
Fútbol

La televisión estatal china suspende las emisiones de los partidos de LaLiga tras la polémica con un 'meme' de Mbappé

El rapero Jay-Z
Super Bowl LXI

El rapero Jay-Z toma el relevo a Bad Bunny y protagonizará el espectáculo del descanso de la Super Bowl

Jay Z actuará el próximo 14 de febrero en el descanso de la Super Bowl en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Harry Kane gana el Balón de Oro 2026
Balón de Oro

Harry Kane gana el Balón de Oro 2026 y Alexia Putellas conquista su tercer galardón

El delantero del Bayern se impone a Lamine Yamal y Mbappé tras marcar 73 goles esta temporada. Alexia vuelve a reinar en el fútbol femenino en una gala que también premió a De la Fuente, Pere Romeu, Unai Simón, Cata Coll, Lamine Yamal y Vicky López.

Harry Kane posa con el trofeo del Balón de Oro 2026

Harry Kane 'sorprende' a Mbappé y Lamine y conquista el Balón de Oro 2026 tras marcar 73 goles

Alexia Putellas posa con el trofeo del Balón de Oro, el tercero de su carrera

Alexia Putellas vuelve a reinar e iguala a Aitana Bonmatí con tres balones de oro

Luis de la Fuente posando con el trofeo de Mejor Entrenador del Año

Luis de la Fuente, Mejor Entrenador del Año tras hacer doble campeona del mundo a España

Publicidad