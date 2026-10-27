España alcanza un récord de 22,85 millones de ocupados, pero el paro aumenta en 95.900 personas

El Instituto Nacional de Estadísitca (INE) ha publicado los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimeste. El número de personas con trabajo en España aumentó en 70.000 en el tercer trimestre, un 0,31% más. Con este avance, el país alcanza un máximo histórico de 22.729.600 ocupados.

El empleo ya acumula 25 trimestres consecutivos de crecimiento. En un año hay 465.900 personas más trabajando, lo que supone un aumento del 2,09%. La población activa también alcanzó un récord, con 25.443.800 personas, aumentando en 169.500 en el trimestre y en 443.500 en el último año.

En cuanto al paro subió en 95.900 personas en el tercer trimestre del año, lo que supone un 3,8% más que en el trimestre anterior, registrando su mayor alza en un tercer trimestre desde el año 2020.

Aun con más gente buscando trabajo, la tasa de paro se situó en el 10,18%, la más baja para un tercer trimestre desde 2007. En un año, el número de desempleados bajó en 21.900 personas y entre mujeres fue de 77.100.

El paro de larga duración también mejoró con 24.400 personas menos llevando más de un año buscando empleo y aquellos que llevan dos años o más, la reducción fue de 63.000 personas, un 11,07% menos.

Más contratos indefinidos

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa destaca que el empleo creado es de mayor calidad. En el último año, el número de asalariados con contrato indefinido creció en 519.200 personas, hasta 16.651.400. La tasa de temporalidad bajó al 15,37%, y al 12,57% en el sector privado. Además, el trabajo a tiempo completo aumentó en 244.400 personas en el trimestre y en 417.600 en un año.

El sector privado fue el principal motor de la creación de empleo asalariado sumando 363.500 trabajadores en un año, casi dos de cada tres nuevos asalariados.

Además, respecto a los hogares el mercado laboral mejora, ya que son son 12.226.100 los hogares en los que todos sus miembros activos tienen empleo, 188.500 más que hace un año. En cambio, aquellos en los que todos sus miembros son activos en paro bajaron a 786.100, 4.800 menos que hace un año.