Feijóo defiende el "acuerdo táctico" con Vox y afirma que los "actos vandálicos en Bilbao deben tener una respuesta"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que su partido y los de Abascal siguen siendo partidos distintos, pese al "acuerdo táctico para obtener la mayoría absoluta en la Cámara Alta". Así lo ha detallado en 'Más de Uno' de Onda Cero.

Ha afirmado que "es evidente que el Partido Popular y Vox no van en coalición, son dos papeletas distintas" y ha precisado que Vox y PP no se han disuelto ni fusionado en el Senado sino que "siguen siendo dos partidos muy distintos con programas distintos".

Feijóo considera que este acuerdo es "una respuesta esperada" por la "mayoría de los españoles que quieren un cambio" y es la "respuesta responsable" frente al acuerdo entre PSOE y Frente Amplio.

De hecho, ha insistido en que la formación popular no se habría planteado este acuerdo si no hubiese existido el de izquierdas, ya que el PP tenía una amplia mayoría absoluta en el Senado y estaban convencidos de que la iban a mantener. Ha afirmado que "ha sido Sánchez el que ha cambiado el tablero" y ante eso, "hay que reaccionar": "Si tú garantizas o quieres garantizar el cambio en tu país, tienes que ser consecuente con ello, te guste más o menos".

Sobre los riesgos de renunciar a presentarse en alguna circunscripción, el líder popular no se muestra preocupado. Asegura que desde el "PP no renuncian a nada" y lo que quieren es "sumar un diputado en Girona, Lleida o Barcelona".

Ha detallado que "no ha renunciado a ningún senador" en dichas zonas y confiesa estar "contento" con cómo van las "encuestas en Cataluña". En el caso de Guipúzcoa, asegura que "nunca hemos tenido un senador en los últimos 26 años". Por tanto, detalla que al no obtener representación para el Senado, no renuncia a nada.

La decisión de llevar a cabo un acuerdo en la Cámara asegura que las han tomado en el "Comité Electoral" y desde el PP se toman "de acuerdo con el presidente del partido".

Los disturbios en Bilbao "tienen que tener una respuesta"

Sobre las últimas protestas vividas en Barcelona, Madrid o Bilbao, el presidente popular se ha comprometido a recuperar el agravante de las penas cuando se producen disturbios y actos vandálicos con la cara tapada y a incrementarlas cuando se convocan por las redes sociales. Ha detallado que tiene "que ser el garante del orden público en las calles" y ha subrayado que esos actos vandálicos tienen "que tener una respuesta".

Feijóo ha criticado que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, esté "desaparecido" y solo le preocupe haber ido en las listas del PSOE para las elecciones del 29 de noviembre.

La entrevista completa a Alberto Núñez Feijóo