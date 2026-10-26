Balón de Oro 2026, en directo: última hora de la gala en Londres, ganadores y premios | Lamine, Mbappé y Kane, favoritos

El mundo del fútbol mira hoy a Londres, ciudad que acoge la ceremonia del Balón de Oro 2026. Una edición del galardón de France Footbal que se presenta más abierta que nunca y sin un claro favorito. Mbappé, Lamine, Kane, Rodri y Messi se perfilan como los principales favoritos a suceder hoy a Ousmane Dembélé, el último Balón de Oro. El teatro London Palladium es el lugar elegido para la entrega del 70º Balón de Oro, el primero se entregó en 1956 al inglés Stanley Matthews, motivo por el que la ceremonia tendrá lugar este lunes en la capital británica.

Nadie conoce, al margen de algunas personas de France Football, el nombre del próximo Balón de Oro, y las quinielas están completamente abiertas. La victoria de España en el Mundial coloca a Rodri, Balón de Oro en 2024, y Lamine Yamal en una lista de favoritos en los que figuran también Kylian Mbappé, Harry Kane y Leo Messi. El delantero argentino acumula ya ocho Balones de Oro (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023), pero esta vez parece poco probable que pueda ser elegido como el mejor futbolista del mundo.

Mbappé, Kane y Lamine, favoritos al Balón de Oro

La mayoría de quinielas circunscriben el podio del Balón de Oro 2026 a Lamine Yamal, Harry Kane y Kylian Mbappé. El delantero del Barcelona, a sus 19 años, opta a ganar por primera vez el galardón que entrega anualmente France Football, al igual que los delanteros de Real Madrid y Bayern de Múnich.

France Football establece tres criterios a la hora de votar a los finalistas al Balón de Oro: Rendimiento individual, decisivo e impresionante; rendimiento colectivo y palmarés; y clase y juego limpio.

Los 30 finalistas al Balón de Oro son los siguientes: Jude Bellingham, Pau Cubarsí, Ousmane Dembélé, Marc Cucurella, Luis Díaz, Bruno Fernandes, Gabriel, Erling Haaland, Harry Kane, Achraf Hakimi, Lamine Yamal, Khvicha Kvaratskhelia, Sadio Mané, Marquinhos, Lautaro Martínez, Kylian Mbappé, Nuno Mendes, Lionel Messi, Michael Olise, Joao Neves, Willian Pacho, Julián Quiñones, Declan Rice, Rodri, Fabián Ruiz, William Saliba, Ferran Torres, Dayot Upamecano, Vinícius Jr. y Vitinha.

Alexia Putellas, la gran favorita al Balón de Oro femenino

Alexia Putellas, que este verano cambió el Barcelona por el London City Lionesses, parte como la gran favorita para ganar el Balón de Oro femenino, el que sería su tercer galardón tras ser elegida como la mejor del mundo en 2021 y 2022. De ganarlo, empataría con su excompañera Aitana Bonmatí con tres Balones de Oro.

Alexia Putellas, Cata Coll, Claudia Pina, Mariona Caldentey, Mapi Leon, Patri Guijarro son las seis futbolistas españolas que figurar en la lista de 30 finalistas al Balón de Oro 2026.

Al margen del Balón de Oro masculino y femenino, France Football entregará hoy en Londres los trofeos Kopa, Yashin, Gerd Müller, Johan Cruyff, Club del año y Sócrates.

Nominados al club femenino del año

Barcelona, Club América de México, Bayern Múnich, Manchester City y Olympique Lyon.

Nominados al club masculino del año

Arsenal, Bayern de Múnich, Bodø Glimt, Flamengo y PSG.

Nominados al trofeo Johan Cruyff femenino

Pere Romeu, Elena Sadiku, Jonatan Giráldez, Andrée Jeglertz y Nils Nielsen.

Nominados al trofeo Johan Cruyff masculino

Mikel Arteta, Luis de la Fuente, Unai Emery, Vincent Kompany y Luis Enrique.

Nominadas al trofeo Yashin femenino

Ann-Katrin Berger, Cata Coll, Hannah Hampton, Lorena y Ayaka Yamashita.

Nominados al trofeo Yashin maculino

Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Joan García, Gregor Kobel, Emiliano Martínez, Edouard Mendy, David Raya, Unai Simón, Vozinhay Matvey Safonov.

Nominadas al trofeo Kopa femenino

Veerle Buurman, Vicky López, Felicia Schröder, Clara Serrajordi y Lily Johannes.

Nominados al trofeo Kopa masculino

Ayyoub Bouaddi, Kerim Alajbegović, Pau Cubarsí, Yan Diomandé, Lennart Karl, Éli Junior Kroupi, Lamine Yamal, Johan Manzambi, Ibrahim Maza y Warren Zaïre-Emery.

Horario de la gala del Balón de Oro 2026

La gala del Balón de Oro 2026 se celebra hoy, lunes 26 de octubre, en el teatro London Palladium a partir de las 21:00 horas (horaria peninsular). La entrega del Balón de Oro 2026 está programada para las 22:55 horas (horaria peninsular).

La gala del Balón de Oro 2026 se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con la última hora de todos los premiados y todo lo que ocurra en la capital inglesa.