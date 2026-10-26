Balón de Oro
Balón de Oro 2026, en directo: última hora de la gala en Londres, ganadores y premios | Lamine, Mbappé y Kane, favoritos
Mbappé, Lamine, Kane, Rodri y Messi son los principales favoritos a ganar el galardón de France Football. Sigue aquí en directo la gala del Balón de Oro 2026 desde Londres.
Publicidad
El mundo del fútbol mira hoy a Londres, ciudad que acoge la ceremonia del Balón de Oro 2026. Una edición del galardón de France Footbal que se presenta más abierta que nunca y sin un claro favorito. Mbappé, Lamine, Kane, Rodri y Messi se perfilan como los principales favoritos a suceder hoy a Ousmane Dembélé, el último Balón de Oro. El teatro London Palladium es el lugar elegido para la entrega del 70º Balón de Oro, el primero se entregó en 1956 al inglés Stanley Matthews, motivo por el que la ceremonia tendrá lugar este lunes en la capital británica.
Nadie conoce, al margen de algunas personas de France Football, el nombre del próximo Balón de Oro, y las quinielas están completamente abiertas. La victoria de España en el Mundial coloca a Rodri, Balón de Oro en 2024, y Lamine Yamal en una lista de favoritos en los que figuran también Kylian Mbappé, Harry Kane y Leo Messi. El delantero argentino acumula ya ocho Balones de Oro (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023), pero esta vez parece poco probable que pueda ser elegido como el mejor futbolista del mundo.
Mbappé, Kane y Lamine, favoritos al Balón de Oro
La mayoría de quinielas circunscriben el podio del Balón de Oro 2026 a Lamine Yamal, Harry Kane y Kylian Mbappé. El delantero del Barcelona, a sus 19 años, opta a ganar por primera vez el galardón que entrega anualmente France Football, al igual que los delanteros de Real Madrid y Bayern de Múnich.
France Football establece tres criterios a la hora de votar a los finalistas al Balón de Oro: Rendimiento individual, decisivo e impresionante; rendimiento colectivo y palmarés; y clase y juego limpio.
Los 30 finalistas al Balón de Oro son los siguientes: Jude Bellingham, Pau Cubarsí, Ousmane Dembélé, Marc Cucurella, Luis Díaz, Bruno Fernandes, Gabriel, Erling Haaland, Harry Kane, Achraf Hakimi, Lamine Yamal, Khvicha Kvaratskhelia, Sadio Mané, Marquinhos, Lautaro Martínez, Kylian Mbappé, Nuno Mendes, Lionel Messi, Michael Olise, Joao Neves, Willian Pacho, Julián Quiñones, Declan Rice, Rodri, Fabián Ruiz, William Saliba, Ferran Torres, Dayot Upamecano, Vinícius Jr. y Vitinha.
Alexia Putellas, la gran favorita al Balón de Oro femenino
Alexia Putellas, que este verano cambió el Barcelona por el London City Lionesses, parte como la gran favorita para ganar el Balón de Oro femenino, el que sería su tercer galardón tras ser elegida como la mejor del mundo en 2021 y 2022. De ganarlo, empataría con su excompañera Aitana Bonmatí con tres Balones de Oro.
Alexia Putellas, Cata Coll, Claudia Pina, Mariona Caldentey, Mapi Leon, Patri Guijarro son las seis futbolistas españolas que figurar en la lista de 30 finalistas al Balón de Oro 2026.
Al margen del Balón de Oro masculino y femenino, France Football entregará hoy en Londres los trofeos Kopa, Yashin, Gerd Müller, Johan Cruyff, Club del año y Sócrates.
Nominados al club femenino del año
Barcelona, Club América de México, Bayern Múnich, Manchester City y Olympique Lyon.
Nominados al club masculino del año
Arsenal, Bayern de Múnich, Bodø Glimt, Flamengo y PSG.
Nominados al trofeo Johan Cruyff femenino
Pere Romeu, Elena Sadiku, Jonatan Giráldez, Andrée Jeglertz y Nils Nielsen.
Nominados al trofeo Johan Cruyff masculino
Mikel Arteta, Luis de la Fuente, Unai Emery, Vincent Kompany y Luis Enrique.
Nominadas al trofeo Yashin femenino
Ann-Katrin Berger, Cata Coll, Hannah Hampton, Lorena y Ayaka Yamashita.
Nominados al trofeo Yashin maculino
Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Joan García, Gregor Kobel, Emiliano Martínez, Edouard Mendy, David Raya, Unai Simón, Vozinhay Matvey Safonov.
Nominadas al trofeo Kopa femenino
Veerle Buurman, Vicky López, Felicia Schröder, Clara Serrajordi y Lily Johannes.
Nominados al trofeo Kopa masculino
Ayyoub Bouaddi, Kerim Alajbegović, Pau Cubarsí, Yan Diomandé, Lennart Karl, Éli Junior Kroupi, Lamine Yamal, Johan Manzambi, Ibrahim Maza y Warren Zaïre-Emery.
Horario de la gala del Balón de Oro 2026
La gala del Balón de Oro 2026 se celebra hoy, lunes 26 de octubre, en el teatro London Palladium a partir de las 21:00 horas (horaria peninsular). La entrega del Balón de Oro 2026 está programada para las 22:55 horas (horaria peninsular).
La gala del Balón de Oro 2026 se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con la última hora de todos los premiados y todo lo que ocurra en la capital inglesa.
Messi busca ampliar su leyenda con un noveno Balón de Oro
Leo Messi vuelve a figurar entre los candidatos después de protagonizar otro Mundial extraordinario con Argentina. El delantero lideró a la Albiceleste hasta el subcampeonato con ocho goles y cuatro asistencias en ocho partidos. El argentino ya posee el récord histórico de Balones de Oro, con ocho galardones conquistados en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. Aunque no aparece entre los tres principales favoritos, sus números en la Copa del Mundo mantienen viva su candidatura.
Kvaratskhelia, otro protagonista del éxito del PSG
Khvicha Kvaratskhelia también aparece entre los aspirantes después de una temporada repleta de éxitos con el Paris Saint-Germain. El georgiano fue una pieza importante en las conquistas del conjunto francés y destacó especialmente en la Champions League, donde firmó diez goles y seis asistencias. Su principal desventaja respecto a otros candidatos es la ausencia de Georgia en el Mundial, un escaparate que ha reforzado las opciones de varios de sus rivales.
Fabián Ruiz, el candidato que lo ha ganado prácticamente todo
Pocos futbolistas pueden presumir de un palmarés colectivo como el de Fabián Ruiz durante 2026. El centrocampista español conquistó con el PSG la liga francesa, la Champions, la Copa Intercontinental, la Supercopa de Europa y la Supercopa francesa, además de proclamarse campeón del mundo con España. Una temporada extraordinaria que le sitúa entre los candidatos, aunque las quinielas le conceden menos opciones que a Kane, Lamine o Mbappé.
Rodri aspira a su segundo Balón de Oro tras conquistar el Mundial
El centrocampista del Barcelona vuelve a estar entre los candidatos después de desempeñar un papel fundamental en el segundo título mundial de España. Rodri fue elegido mejor jugador del torneo, un reconocimiento que refuerza sus opciones de repetir el éxito individual conseguido en 2024. Su influencia en el centro del campo y su capacidad para dirigir el juego de la selección son sus principales argumentos para volver a levantar el galardón.
Mbappé se aferra a sus números en una temporada sin títulos
Kylian Mbappé presenta una candidatura sustentada principalmente en sus extraordinarios registros individuales. Aunque ni el Real Madrid ni Francia lograron conquistar títulos, el delantero terminó como máximo goleador de LaLiga, la Champions League y el Mundial. Además, durante la Copa del Mundo se convirtió en el máximo goleador histórico de la competición. El francés busca su primer Balón de Oro después de una campaña en la que sus cifras goleadoras contrastaron con la ausencia de éxitos colectivos.
Lamine Yamal quiere coronar su año perfecto con el Balón de Oro
A sus 19 años, Lamine Yamal aspira a conquistar por primera vez el premio después de una temporada marcada por el histórico Mundial ganado con España. El extremo fue una de las grandes referencias de la Roja y también resultó decisivo en los títulos de LaLiga y la Supercopa de España conquistados por el Barcelona. En el campeonato liguero firmó 16 goles y 11 asistencias, unos números que, unidos a su impacto internacional, le sitúan entre los principales candidatos.
Harry Kane, una temporada de títulos y goles para hacer historia
El delantero del Bayern de Múnich es uno de los grandes favoritos después de completar una campaña sobresaliente. Kane conquistó la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa alemana, además de llevarse la Bota de Oro gracias a sus 36 goles en el campeonato doméstico. También brilló con Inglaterra en el Mundial, donde lideró a su selección hasta la tercera posición con seis tantos y una asistencia. Unos registros que respaldan su candidatura al primer Balón de Oro de su carrera.
Una de las ediciones más abiertas de los últimos años
La carrera por el Balón de Oro llega a su desenlace sin un favorito indiscutible. Kane, Lamine y Mbappé aparecen en la mayoría de las quinielas, aunque también cuentan con argumentos futbolistas como Rodri Hernández, Fabián Ruiz o Leo Messi.
La conquista del Mundial por parte de España ha reforzado especialmente las candidaturas de los internacionales españoles, mientras que los números individuales y los títulos de clubes mantienen abierta la pelea por el premio.
Londres corona esta noche al nuevo Balón de Oro 2026
El mundo del fútbol mira este lunes a Londres, donde el London Palladium Theatre acoge la gala del Balón de Oro 2026. Por primera vez en su historia, la ceremonia se celebra fuera de Francia, coincidiendo con la 70.ª edición del galardón que conquistó por primera vez el inglés Stanley Matthews en 1956. Harry Kane, Lamine Yamal y Kylian Mbappé parten como los principales candidatos a suceder a Ousmane Dembélé y levantar por primera vez el trofeo.
Publicidad