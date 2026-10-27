Flávio Bolsonaro reconoce la victoria de Lula da Silva en Brasil tras las elecciones

El Partido Liberal brasileño, del ultraderechista Flávio Bolsonaro, ha reconocido este lunes los resultados de los comicios presidenciales que han permitido la reelección del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

En una carta publicada en redes sociales, el presidente ha afirmado, sin mencionar a Lula, que "reconoce el resultado proclamado por el Tribunal Superior Electoral", aunque ha pedido que los "cuestionarios planteados" sean "esclarecidos".

El líder progresista se adjudicó la victoria en la segunda vuelta electoral tras obtener el 52% de los votos frente al 48% de Bolsonaro. Sin embargo, tras conocer los resultados, el propio Flávio Bolsonaro se negó a reconocer la derrota y anunció que iba a solicitar la anulación de los comicios.

Donald Trump denuncia "fraude y amaño"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha llegado a denunciar que las elecciones de Brasil han sido "amañandas", tras la derrota de Flávio Bolsonaro.

"Yo no tomé partido, pero parece que es otro fraude electoral, francamente. No tomé partido, pero ha dejado una impresión terrible al mundo", ha afirmado el mandatario al ser interrogado por la prensa.

Aunque Trump no respaldó públicamente a Flávio Bolsonaro durante la campaña, sí lo recibió en la Casa Blanca el pasado mes de mayo y ya había expresado su apoyo a su padre en 2021, cuando Jair Bolsonaro logró hacerse con la Presidencia de Brasil.

"Las elecciones tienen que ser indiscutibles y me parece que tiene muy mala pinta", ha añadido Trump, que ha descrito el proceso como "corrupto".

En cualquier caso, Trump ha subrayado que le "gusta" Lula. "Me llevo muy bien con él. Simplemente creo que tiene muy mala pinta... las elecciones, la forma en la que se hizo la tabulación. La prórroga que se dio fue muy extraña", ha señalado, aludiendo a la decisión del Tribunal Supremo Federal de Brasil de retrasar el cierre de los colegios electorales de las 17.00 a las 19.00 horas debido a incidencias en el transporte público en varias ciudades.

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