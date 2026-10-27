Muere a los 83 años Alberto Molina, leyenda del CD Tenerife

Luto y consternación en el CD Tenerife tras la muerte este lunes de Francisco Alberto Molina Navarro, exfutbolista que jugó 413 partidos con el club canario. Nacido en Las Palmas de Gran Canaria el 7 de abril de 1943, Alberto Molina fue defensa central blanquiazul entre las temporadas de 1963/64 y 1975/76, además de capitán en ocho campañas, en las que jugó 413 partidos, una cifra que sigue vigente como la mayor registrada por un futbolista del CD Tenerife.

"Hoy es un día muy triste; hoy es un día de luto y de dolor para todo el tinerfeñismo. Con un sentimiento de profundo pesar comunicamos el fallecimiento de Alberto Molina, jugador con más partidos oficiales (413) en la historia de la entidad", informaba el CD Tenerife a última hora de este lunes.

"Insignia de Oro y Brillantes del CD Tenerife (1976), además del título de Leyenda Blanquiazul (2021), la puerta 5 del Estadio Heliodoro Rodríguez López lleva su nombre desde abril de 2026. Un abrazo repleto de cariño a su familia, amigos y allegados. DEP", recuerda el CD Tenerife en su cuenta de X.

Minuto de silencio en el entrenamiento y antes del partido frente al Badajoz

El CD Tenerife ha comunicado que los jugadores del equipo portarán crespones negros en el encuentro de este miércoles de la Copa SM el Rey con el CD Badajoz, además de guardar un minuto de silencio en su memoria antes del compromiso de Liga en el Rodríguez López, el próximo domingo ante el FC Andorra.

Este mismo martes, los integrantes del CD Tenerife han guardado un minuto de silencio por Alberto Molina antes del entrenamiento.

El club blanquiazul define a Alberto Molina como un central "poderoso y con buen pie", recordando su comienzos en el infantil La Luz de la capital grancanaria.

"Defensa central poderoso y con buen pie, Molina llegó al CD Tenerife tras iniciarse en el infantil La Luz de la capital grancanaria y jugar luego en los equipos infantil y juvenil de la UD Las Palmas, así como en su filial, entre 1961 y 1963", rememora en su página web.

"Molina se ha ido este 26 de octubre sin perder la estela de bonhomía que desprendía en cada uno de unos actos. Trasunto de aquel legendario Tonono que le cerró sin quererlo las puertas de la UD Las Palmas —como el aruquense de Tenoya, un zaguero con buena salida de balón cuando a los marcadores no se les exigía mimar la pelota, que se anticipaba a los rivales más por colocación que por rapidez y apenas cometía errores—, la huella de sus 413 partidos y ocho goles permanecerá indeleble durante décadas. Y ningún aficionado blanquiazul debería olvidar el porqué", concluye el comunicado publicado en la página web del CD Tenerife.