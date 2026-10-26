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Guía de las elecciones generales del 29 de noviembre 2026: fechas y datos clave

Consulta aquí la información que debes saber de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Papeletas electorales

Papeletas electorales EFE

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
Publicado:

El próximo 29 de noviembre, España acude a las urnas para votar en las elecciones generales. A continuación, te contamos cuáles son las fechas y los datos clave de cara a estos comicios tan esperados en nuestro país.

Fechas clave del calendario electoral

  • 26 de octubre: entre el 21 y el 26 de octubre, los partidos, coaliciones o agrupaciones electorales tendrán que presentar en las juntas electorales provinciales sus candidaturas al Congreso y al Senado.
  • 28 de octubre: las listas presentadas al Congreso y al Senado se publican en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero aún no son las definitivas, puesto que se abre un plazo de subsanación de errores y para solventar impugnaciones.
  • 3 de noviembre: El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará ya las candidaturas proclamadas por las juntas provinciales, una vez revisadas y, en su caso, corregidas.
  • 13 de noviembre: a las cero horas del viernes 13 de noviembre arrancará la campaña electoral, que concluirá a las doce de la noche del viernes 27.
  • 23 de noviembre: último día para publicar encuestas electorales.
  • 28 de noviembre: jornada de reflexión, este día se prohíbe hacer actos de campaña.
  • 29 de noviembre: jornada electoral en la que estarán llamados a las urnas más de 37 millones de españoles.
  • 3 de diciembre: primer día de plazo para que en las distintas juntas provinciales se proceda al escrutinio de los votos de las elecciones generales, sumando el recuento que se hizo el domingo en los colegios electorales con los votos emitidos desde el extranjero por parte de los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Ese recuento definitivo deberá haber acabado esa semana.

A mediados de diciembre, se celebrará la sesión constitutiva de las Cortes Generales, una vez resueltos todos los recursos y proclamados los resultados. La fecha concreta se fijará en el decreto de convocatoria de elecciones que apruebe este lunes el Consejo de Ministros. Ese día tomarán posesión los parlamentarios elegidos y habrá que votar a los miembros de las dos Mesas, incluyendo sus presidentes.

Cinco días después se constituirán los grupos parlamentarios y, con ello, se pondrá fecha a la ronda de consultas en el Palacio de la Zarzuela para que el Rey escuche a los líderes de los partidos con el fin de encargar la investidura al que tenga más apoyos.

Esa sesión de investidura no se calcula antes de enero.

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