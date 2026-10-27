Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

Elecciones Israel

Israel celebra elecciones generales, las primeras desde el ataque del 7 de octubre y con Benjamín Netanyahu segundo en las encuestas

Los colegios electorales ya están abiertos en Israel que hoy celebra unas elecciones en las que el candidato a la reelección figura como segundo en las encuestas.

Elecciones Israel

Israel celebra elecciones generales, las primeras desde el ataque del 7 de octubre y con Benjamín Netanyahu segundo en las encuestas | Antena 3 Noticias

Publicidad

Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
Publicado:

Israel celebra hoy elecciones generales, son las primeras desde el fatídico ataque del pasado 7 de octubre en 2023 y según los sondeos el resultado está muy reñido. Por un lado se presenta a la reelección el partido de Benjamín Netanyahu y por otro el opositor y favorito en las encuestas Gadi Eisenkot.

Los colegios electorales se han abierto a primera hora de la mañana y por ellos ya han desfilado algunos de los principales candidatos. El más madrugador el líder de los Demócratas, Yair Golán, que depositó su voto en la localidad del centro de Israel de Rosh Haayin. A esa misma hora lo hacía el ministro de Seguridad Nacional y líder del partido de ultraderecha Poder Judío, Iramar Ben Gvir, en Kiryat Arba, un asentamiento israelí del sur de Cisjordania cercano a Hebrón. Los últimos en acudir a los colegios electorales serán los dos candidatos que se disputan ser el ganador de las elecciones.

Un total de 38 partidos concurren a las elecciones, si bien se espera que solo 11 superen el umbral del 3,25% del electorado necesario para obtener representación parlamentaria, en unos comicios con dos bloques muy reñidos que, según las últimas encuestas, no tendrían mayoría para gobernar sin el apoyo de los partidos árabes.

A lo largo del país, y también en los asentamientos ilegales de Cisjordania ocupada, 12.018 colegios electorales han abierto sus puertas para 7.332.000 electores, según las cifras de la Comisión Electoral Central israelí. Según las últimas encuestas de las tres principales cadenas de televisión, publicadas tres días antes de las elecciones, la coalición encabezada por el ex jefe del Ejército Gadi Eisenkot obtendría entre 52 y 56 escaños, frente a 50 del bloque de Netanyahu. Las elecciones pondrán el termómetro al país, tras una legislatura que comenzó con las mayores protestas de su historia tras el intento de Netanyahu de lapidar la independencia del poder judicial, se vio atravesada por la masacre del 7 de octubre, los rehenes y la ofensiva contra Gaza, y arrastra una consecución de escaladas bélicas contra Líbano e Irán, la última este marzo.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Remontada histórica en Brasil: Lula gana las elecciones con el 51,79% de los votos y Bolsonaro no reconoce la victoria

Luiz Inacio Lula da Silva

Publicidad

Mundo

Elecciones Israel

Israel celebra elecciones generales, las primeras desde el ataque del 7 de octubre y con Benjamín Netanyahu segundo en las encuestas

Un juez levanta el veto de Donald Trump a las cadenas de televisión de CNN, MS NOW y Politico

Trump llama a Noruega "país de mierda" por no recibir el Nobel de la Paz y Oslo le recuerda que el comité es independiente

Imagen creada con IA para mostrar un ataque nuclear sobre Tel Aviv

Netanyahu recurre a la IA y alerta de un "segundo Holocausto" y un ataque nuclear en Tel Aviv si no es reelegido

Robots humanoides
Tecnología

VÍDEO: 110 robots consiguen un récord Guinness con una coreografía perfectamente coordinada en China

Meghan Markle asegura que conocía desde 2018 las acusaciones contra su padre por presunta pornografía infantil
MEGHAN MARKLE

La primera esposa del padre de Meghan Markle habría alertado sobre presuntos abusos sexuales a menores

La princesa Mette Marit de Noruega
NORUEGA

Nuevo varapalo para Mette-Marit: demandan a su hermano Espen Høiby por un supuesto fraude

60 antiguos estudiantes reclaman responsabilidades a Espen Høiby y a otro responsable de la academia por la gestión del cierre. Los afectados habían adelantado unos 21.500 euros por persona.

Donald Trump junto a Nicki Minaj en un mitin
Donald Trump

Trump alaba el "precioso trasero" de Nicki Minaj en un mitin electoral

El presidente llama la atención sobre el físico de la artista durante un mitin en Michigan, donde la rapera proclama su admiración por él.

Hassan Zaki al-Faraj, el hombre ejecutado en Arabia Saudí

Arabia Saudí ejecuta a un hombre de 29 años por unos delitos cometidos cuando tenía 14

Imagen del influencer Komanche

Muere el influencer Komanche a los 30 años: "El bullying a cualquier escala no es un juego"

Imagen de archivo de un agente de policía en Bélgica

Intenta atracar un supermercado en Bélgica enmascarado con un calzoncillo y huye en coche fúnebre

Publicidad