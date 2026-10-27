Israel celebra elecciones generales, las primeras desde el ataque del 7 de octubre y con Benjamín Netanyahu segundo en las encuestas

Israel celebra hoy elecciones generales, son las primeras desde el fatídico ataque del pasado 7 de octubre en 2023 y según los sondeos el resultado está muy reñido. Por un lado se presenta a la reelección el partido de Benjamín Netanyahu y por otro el opositor y favorito en las encuestas Gadi Eisenkot.

Los colegios electorales se han abierto a primera hora de la mañana y por ellos ya han desfilado algunos de los principales candidatos. El más madrugador el líder de los Demócratas, Yair Golán, que depositó su voto en la localidad del centro de Israel de Rosh Haayin. A esa misma hora lo hacía el ministro de Seguridad Nacional y líder del partido de ultraderecha Poder Judío, Iramar Ben Gvir, en Kiryat Arba, un asentamiento israelí del sur de Cisjordania cercano a Hebrón. Los últimos en acudir a los colegios electorales serán los dos candidatos que se disputan ser el ganador de las elecciones.

Un total de 38 partidos concurren a las elecciones, si bien se espera que solo 11 superen el umbral del 3,25% del electorado necesario para obtener representación parlamentaria, en unos comicios con dos bloques muy reñidos que, según las últimas encuestas, no tendrían mayoría para gobernar sin el apoyo de los partidos árabes.

A lo largo del país, y también en los asentamientos ilegales de Cisjordania ocupada, 12.018 colegios electorales han abierto sus puertas para 7.332.000 electores, según las cifras de la Comisión Electoral Central israelí. Según las últimas encuestas de las tres principales cadenas de televisión, publicadas tres días antes de las elecciones, la coalición encabezada por el ex jefe del Ejército Gadi Eisenkot obtendría entre 52 y 56 escaños, frente a 50 del bloque de Netanyahu. Las elecciones pondrán el termómetro al país, tras una legislatura que comenzó con las mayores protestas de su historia tras el intento de Netanyahu de lapidar la independencia del poder judicial, se vio atravesada por la masacre del 7 de octubre, los rehenes y la ofensiva contra Gaza, y arrastra una consecución de escaladas bélicas contra Líbano e Irán, la última este marzo.

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