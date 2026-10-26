Harry Kane 'sorprende' a Mbappé y Lamine y conquista el Balón de Oro 2026 tras marcar 73 goles

Harry Kane ha conquistado el Balón de Oro de 2026 en su casa (Londres) imponiéndose a dos gigantes del fútbol (Mbappé y Lamine) y tras firmar la mejor temporada goleadora de su carrera: 73 goles y 8 asistencias en 65 partidos entre el Bayern de Múnich y la selección inglesa.

El delantero del Bayern ha anotado 61 tantos con el conjunto alemán, 36 en la Bundesliga y 14 en la Champions League, y además ha conquistado la Bota de Oro europea como reconocimiento individual, la Liga alemana, la Copa y la Supercopa como títulos colectivos, además de llegar a la semifinal del Mundial en la que cayó ante la Argentina de Messi. Sus seis goles en el Mundial contribuyeron al tercer puesto de Inglaterra. Kane se ha impuesto esta noche a candidatos como Kylian Mbappé, autor de 58 goles entre clubes y selección, y Lamine Yamal, campeón del mundo con España y absoluto dominador del fútbol español en los últimos años.

Lamine y Mbappé, de nuevo a las puertas

En cuanto a los finalistas, la perla de la Masía llegó a la terna final junto a Kylian Mbappé y al igual que el francés tendrá que seguir esperando para levantar el ansiado trofeo. No serán los únicos, ya que algunas leyendas del fútbol nunca lo consiguieron (Iniesta, Xavi, Raúl, Lewandowski, Raúl González, Maldini, Henry, Baresi...), incluido Mbappé, quien vuelve a quedarse a las puertas pese a terminar como máximo goleador de la Liga, la Champions, el Mundial 2026, y ser el máximo anotador en la historia de los mundiales.

Lamine, por su parte, se coronó como campeón de Liga, Supercopa de España y Mundial, ha disputado 57 partidos, ha marcado 25 goles y ha repartido 22 asistencias entre el Barcelona y la selección española. En Liga anotó 16 dianas y repartió 11 pases de gol (el que más de la Liga), mientras que en el Mundial, pese a que España salió campeona, solo vio puerta una vez y fue ante Arabia Saudí en el partido de la fase de grupos (4-0).

Lamine dominó en Liga pero se quedó 'corto' en Champions y Mundial

En la competición doméstica, Lamine ha dominado a su antojo, al igual que el Barça en los últimos dos años, pero en la Champions su equipo se volvió a quedar a las puertas de la ansiada orejona (no la gana desde 2015) y esta vez cayó ante el Atlético de Madrid en cuartos de final. Lamine marcó seis goles y repartió cuatro asistencias en Champions, entre ellos un gol en la eliminatoria ante el Atleti y dos en la goleada al Newcastle en octavos. El español ha sido el tercero más votado, por detrás de Kane (1º) y Mbappé (2º).

Algo parecido le ha sucedido a Mbappé. Goleó en España, en Europa y en el 'Mundial', pero su incidencia en el resultado colectivo no ha sido decisiva, por lo que en números Harry Kane se ha impuesto con claridad a uno y otro 'finalista'.

El top 10 del Balón de Oro masculino

1. Harry Kane

2. Kylian Mbappé

3. Lamine Yamal

4. Rodri

5. Leo Messi

6. Khvicha Kvaratskhelia

7. Ousmane Dembélé

8. Erling Haaland

9. Michael Olise

10. Fabián Ruiz

Una noche histórica para el deporte español

Kane cerró una noche legendaria para el deporte español, y aunque Lamine no pudo hacerse con el mejor galardón de este lunes, el fútbol nacional ha sido sin duda el gran ganador de la ceremonia.

Lamine Yamal: Mejor Talento Joven

Vicky López: Mejor Talento Joven

Mejor entrenador de fútbol femenino: Pere Romeu

Mejor entrenador masculino: Luis de la Fuente

Mejor portera: Cata Coll

Mejor portero: Unai Simón

Mejor equipo femenino: FC Barcelona