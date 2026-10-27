CRISIS MIGRATORIA
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Tres consejeros de Ceuta declaran hoy ante la jueza Tardón
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Han pasado 89 días desde la entrada masiva de miles de migrantes en Ceuta. Ahora, la jueza María Tardón trata de esclarecer qué ocurrió durante las jornadas del 30 y 31 de julio.
Este martes es el turno de tres consejeros del Gobierno de Ceuta. Los tres declaran como testigos ante la jueza Tardón en la Audiencia Nacional. Se trata de Alberto Ramón Gaitán, Nabila Benzina y Alejandro Ramírez, que participaron activamente en la gestión de la crisis migratoria. Sus declaraciones llegan casi un mes después de la comparecencia del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas (PP), quien explicó que la ciudad autónoma no disponía de tanta información como el Gobierno central en los días previos, al no tener contacto directo con los servicios de inteligencia.
La ronda de declaraciones se retomó este lunes con el teniente coronel de la Guardia Civil, jefe de operaciones de la Comandancia de Ceuta, y el inspector jefe de la Policía Nacional. El primero reveló que la noche anterior a la entrada masiva vio seis embarcaciones marroquíes y aseguró que los agentes del país vecino estaban "de brazos caídos". Por su parte, el inspector afirmó que las autoridades marroquíes facilitaban el paso de los migrantes hacia la ciudad autónoma.
Precisamente, hace unos días, Tardón ordenó al Ministerio de Defensa que informara de si, entre el 29 de julio y el 10 de agosto, buques de guerra o embarcaciones militares marroquíes entraron en aguas territoriales españolas próximas a Ceuta. Según un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) remitido a la jueza, Marruecos sabía de antemano que se estaba preparando la entrada masiva y sus autoridades "eran plenamente conscientes de que se iba a producir ese flujo".
Canales anónimos para dar con los migrantes que siguen en Ceuta
Mientras avanza la investigación judicial, Vivas volvió a referirse este lunes, en su visita a 'El Hormiguero', a la situación migratoria de la ciudad. El presidente mantiene que alrededor de 15.000 migrantes continúan en Ceuta y añadió que el consumo de agua ha aumentado un 20 %.
Por otro lado, la Policía Nacional ha habilitado un canal anónimo para recibir información sobre posibles pisos patera y lugares en los que podrían estar escondidos migrantes que todavía no han sido identificados. El objetivo es localizar a estas personas y ofrecerles una vía de salida de la ciudad autónoma.
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Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: El enfrentamiento entre la Policía Nacional y la Guardia Civil durante la entrada masiva
La declaración del inspector jefe de la Policía Nacional también dejó al descubierto el enfrentamiento entre los mandos policiales durante la entrada masiva de migrantes en Ceuta. Según su testimonio, la Policía cerró la valla durante varios minutos para frenar la llegada de personas, pero el jefe de Operaciones de la Guardia Civil se opuso a mantenerla cerrada para evitar posibles muertes y ordenó abrirla.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: La Guardia Civil y la Policía declaran que vieron "seis barcos militares" marroquíes la noche anterior a la oleada
El jefe de Operaciones de la Guardia Civil en Ceuta, Miguel Lobo, declaró este lunes ante la jueza María Tardón que la noche anterior a la entrada masiva vio "seis barcos marroquíes en la zona límite del mar territorial". Según su testimonio, trasladó la información al delegado del Gobierno porque creía que las embarcaciones estaban allí para prevenir la entrada de migrantes.
Por su parte, el inspector jefe de la Policía Nacional, Lorenzo Juan Fages Cortés, también confirmó la presencia de buques de la Armada marroquí.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Vivas cifra en 15.000 los migrantes que siguen en Ceuta
El presidente de la ciudad autónoma de Cueta, Juan Jesús Vivas, hablaba este lunes en 'El Hormiguero' sobre la situación migratoria de Ceuta y volvió a cifrar en 15.000 los migrantes que permanecen en la ciudad autónoma. Además, aseguró que el consumo de agua ha aumentado un 20 %.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: La Policía habilita un canal anónimo para localizar a migrantes sin identificar
La Policía Nacional ha habilitado un canal de denuncia anónimo para recibir información sobre posibles pisos patera y lugares en los que podrían estar escondidos migrantes que todavía no han sido identificados en Ceuta.
El objetivo es localizar a estas personas para conocer su situación y poder plantearles una salida de la ciudad autónoma.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Hoy declaran tres consejeros del Gobierno de Cueta
La jueza María Tardón continúa este martes con la ronda de declaraciones para esclarecer qué ocurrió durante la entrada masiva de miles de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio. Hoy es el turno de tres consejeros del Gobierno de la ciudad autónoma: Alberto Ramón Gaitán, Nabila Benzina y Alejandro Ramírez.
Los tres participaron en la gestión de la crisis migratoria y comparecen como testigos casi un mes después de que lo hiciera el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas. Sus testimonios se suman a los de los responsables de la Guardia Civil y la Policía Nacional, que este lunes aportaron nuevos detalles sobre la actuación de las autoridades marroquíes durante aquellas jornadas.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Buenos días, comenzamos la cobertura
Arrancamos la cobertura del día 89 desde la entrada masiva de migrantes en Ceuta. Seguimos en directo toda la actualidad y te contamos la última hora minuto a minuto, con las declaraciones de hoy ante la jueza María Tardón y todas las novedades de la investigación.
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