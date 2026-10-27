Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Tres consejeros de Ceuta declaran hoy ante la jueza Tardón

Han pasado 89 días desde la entrada masiva de miles de migrantes en Ceuta. Ahora, la jueza María Tardón trata de esclarecer qué ocurrió durante las jornadas del 30 y 31 de julio.

Este martes es el turno de tres consejeros del Gobierno de Ceuta. Los tres declaran como testigos ante la jueza Tardón en la Audiencia Nacional. Se trata de Alberto Ramón Gaitán, Nabila Benzina y Alejandro Ramírez, que participaron activamente en la gestión de la crisis migratoria. Sus declaraciones llegan casi un mes después de la comparecencia del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas (PP), quien explicó que la ciudad autónoma no disponía de tanta información como el Gobierno central en los días previos, al no tener contacto directo con los servicios de inteligencia.

La ronda de declaraciones se retomó este lunes con el teniente coronel de la Guardia Civil, jefe de operaciones de la Comandancia de Ceuta, y el inspector jefe de la Policía Nacional. El primero reveló que la noche anterior a la entrada masiva vio seis embarcaciones marroquíes y aseguró que los agentes del país vecino estaban "de brazos caídos". Por su parte, el inspector afirmó que las autoridades marroquíes facilitaban el paso de los migrantes hacia la ciudad autónoma.

Precisamente, hace unos días, Tardón ordenó al Ministerio de Defensa que informara de si, entre el 29 de julio y el 10 de agosto, buques de guerra o embarcaciones militares marroquíes entraron en aguas territoriales españolas próximas a Ceuta. Según un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) remitido a la jueza, Marruecos sabía de antemano que se estaba preparando la entrada masiva y sus autoridades "eran plenamente conscientes de que se iba a producir ese flujo".

Canales anónimos para dar con los migrantes que siguen en Ceuta

Mientras avanza la investigación judicial, Vivas volvió a referirse este lunes, en su visita a 'El Hormiguero', a la situación migratoria de la ciudad. El presidente mantiene que alrededor de 15.000 migrantes continúan en Ceuta y añadió que el consumo de agua ha aumentado un 20 %.

Por otro lado, la Policía Nacional ha habilitado un canal anónimo para recibir información sobre posibles pisos patera y lugares en los que podrían estar escondidos migrantes que todavía no han sido identificados. El objetivo es localizar a estas personas y ofrecerles una vía de salida de la ciudad autónoma.

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