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Balón de Oro

Alexia Putellas vuelve a reinar e iguala a Aitana Bonmatí con tres balones de oro

La jugadora de 32 años gana su tercer Balón de Oro cuatro años después del último e iguala los de su excompañera Bonmatí. Sexto año consecutivo en el que España se lleva el galardón individual en categoría femenina.

Alexia Putellas posa con el trofeo del Balón de Oro, el tercero de su carrera

Alexia Putellas posa con el trofeo del Balón de Oro, el tercero de su carrera Reuters

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Juan Manuel M. Lardón
Juan Manuel M. Lardón
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Alexia ha vuelto a ponerse la corona. Después de un dominio aplastante de Aitana Bonmatí en los últimos tres años (campeona de 2023, 2024 y 2025), Alexia Putellas se ha erigido como la Balón de Oro 2026, sumando el tercero de su carrera, igualando a su excompañera Aitana con tres y enlazando seis años consecutivos de 'tiranía' española (la última ganadora no nacional fue Megan Rapinoe en 2019).

La reina ha vuelto: tercer balón de oro igualando a Aitana

La reina del fútbol mundial, con permiso de Aitana, ha vuelto a la cima cuatro años después de su último Balón de Oro (2022) y tras una lesión que pudo terminar con su carrera. No obstante y pese a que le ha costado su tiempo, la rotura del ligamento cruzado que sufrió en el verano de 2022 no ha podido con la ferocidad ni el hambre de la jugadora catalana.

Putellas, que ahora juega en el London City Lionesses, se ha hecho con su tercer Balón de Oro tras una temporada simplemente sublime en el FC Barcelona, donde ha ganado todo lo que ha jugado: Liga, Champions, Copa de la Reina y Supercopa.

La balanza también se ha inclinado por haber sido la mejor jugadora de la Champions, formando además parte del once ideal. Poco había que debatir en esta ocasión, y más teniendo en cuenta que ha sido un año sin grandes competiciones internacionales.

Los números también cierran casi cualquier debate: 27 goles y 15 asistencias entre todas las competiciones, destacando especialmente en la máxima competición internacional, con siete goles y siete asistencias en once partidos.

Siete españolas entre las 30 mejores

Cata Coll, Claudia Pina, Mariona Caldentey, Mapi Leon y Patri Guijarro eran las otras seis futbolistas españolas que figuraban en la lista de 30 finalistas al Balón de Oro 2026.

Una noche histórica para el deporte español

En lo que ha sido una noche absolutamente histórica para el fútbol español, la catalana Alexia Putellas se ha unido a la fiesta como mejor futbolista femenina del año acompañando a un 'sinfín' de españoles premiados en una noche inolvidable para el fútbol y el deporte español.

  • Mejor Talento Joven masculino: Lamine Yamal
  • Mejor Talento Joven femenino: Vicky López
  • Mejor entrenador de fútbol femenino: Pere Romeu
  • Mejor entrenador masculino: Luis de la Fuente
  • Mejor portera: Cata Coll
  • Mejor portero: Unai Simón
  • Mejor equipo femenino: FC Barcelona
  • Mejor jugadora femenina: Alexia Putellas

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