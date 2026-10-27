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Balón de Oro

Harry Kane se impuso a Mbappé en el Balón de Oro por menos de 41 puntos

Vincent Garcia, redactor jefe de France Football y director de la organización del Balón de Oro, desvela que "la diferencia entre Kane y Mbappé es menor que la que hubo entre Rodri y Vinicius en 2024".

Harry Kane, tras ganar el Balón de Oro en Londres

Harry Kane, tras ganar el Balón de Oro en Londres Reuters

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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Harry Kane, delantero del Bayern y la selección inglesa, se coronó este lunes en Londres con el Balón de Oro, un galardón que premia la gran temporada firmada por el futbolista de 33 años, campeón de la Bundesliga, la Copa alemana, Supercopa de Alemania, tercero en el Mundial con Inglaterra y autor de 73 goles y ocho asistencias en 65 partidos.

Ganador de la Bota de Oro, merced a sus 36 tantos en la Bundesliga, también anotó 14 goles en Champions League, diez en la Copa de Alemania y uno en la Supercopa de Alemania. Además, con Inglaterra sumó 12 goles en 14 encuentros, seis en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Harry Kane se impuso por delante de Kylian Mbappé y Lamine Yamal, el podio del Balón de Oro 2026. Pese a que los puntos de las votaciones aún no han sido desvelados, sí se sabe que la diferencia entre el delantero del Bayern y el del Real Madrid fue mínima, incluso menor que la que separó a Rodri y Vinícius hace dos años. Así lo desveló anoche Vincent Garcia, redactor jefe de France Football y director de la organización del Balón de Oro.

"Para los dos más primeros, Harry Kane y Kylian Mbappé, la diferencia fue mínima este año. La diferencia de puntos entre Kane y Mbappé es menor que la que hubo entre Rodri y Vinicius en 2024. Aquella fue de 41 puntos, y eso no era mucho ni siquiera entonces", reveló Vincent Garcia, en la gala celebrada en Londres.

Harry Kane es el quinto futbolista inglés en hacerse con el Balón de Oro, tras Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978 y 1979) y Michael Owen (2001).

Así quedó el ranking del Balón de Oro 2026

Harry Kane, Balón de Oro 2026, finalizó primero en las votaciones por delante de Mbappé, Lamine Yamal, Rodri y Leo Messi. Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Erling Haaland, Michael Olisey Fabián Ruiz completaron los diez primeros puestos en las votaciones del Balón de Oro.

El orden del undécimo al vigésimo noveno fue el siguiente: Jude Bellingham, Pau Cubarsí, Achraf Hakimi, Vitinha, Declan Rice, Ferran Torres, Vinícius Jr., Marc Cucurella, João Neves, Willian Pacho, Gabriel, Lautaro Martínez, Nuno Mendes, Luis Díaz, Marquinhos, Dayot Upamecano, Bruno Fernandes, Julián Quiñones, Sadio Mané y William Saliba.

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Alexia Putellas recuperó el centro de mejor jugadora del mundo, tras tres años de dominio de Aitana Bonmatí, coronándose en Londres con su tercer Balón de Oro (2021, 2022 y 2026).

"Esto es un trofeo por mi trabajo, pero quiero acordarme de mi madre, de mi familia, de mis amigas, todo mi equipo fuera del campo. Soy consciente que si la temporada pasada volví a disfrutar como lo hice fue gracias a vosotros. Me acuerdo de los momentos cuando la pierna me fallaba, cuando aprendí a volver a andar, a volver a correr, a volver a chutar. Cuando más dudas tenía, vosotros estabais ahí, ayudándome. Os quiero mucho", indicó la ahora jugadora del London City Lionesses

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