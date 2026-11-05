Del 1-4 al 7-4, la increíble secuencia de Carlos Alcaraz en el tie-break ante Alex Michelsen

"Sabía que no iba a ser un partido fácil, ya en Tokio, donde las condiciones me favorecían más, me lo puso difícil. Aquí sabía que sería complicado, tiene un gran saque y juega muy plano". Con estas palabras Carlos Alcaraz resumía el complicado estreno en el Masters de París, un torneo que siempre le ha sido esquivo y al que el murciano llega con la intención de cambiar las cosas. Con el título de Viena bajo el brazo, el campeón de siete grand slam apareció en la pista de La Defense para prolongar su gran estado de forma y se encontró con un Alex Michelsen que le puso las cosas muy complicadas, en especial en un primer set resuelto en el tie-break y con remontada del español.

Y es que Alcaraz reaccionó con el agua al cuello, cuando iba 1-4 abajo en el tie-break del primer set. Una secuencia de seis puntos consecutivos, con su derecha apareciendo en el momento justo, le dio la primera manga y allanó su camino hacia los octavos de final, donde le espera el italiano Matteo Berrettini.

"No había tocado las pistas y eso lo ha hecho el doble de difícil, hay que estar concentrado en todo momento, en cada golpe. Creo que lo he hecho todo muy bien, muy correcto, sobre todo he estado fuerte cuando las dificultades han venido y las he sabido solventar de manera muy buena, estoy contento por ello", analizó el pupilo de Samu López.

Una hora y 41 minutos de pelea para doblegar a Alex Michelsen (7-6(4) y 6-3) y comenzar a cambiar la historia en un escenario donde hace un año sufrió una amarga derrota ante Cameron Norrie. Un break en el octavo juego del segundo set acabó por rendir al tenista estadounidense.

Alcaraz suma su sexta victoria consecutiva y este jueves le espera Matteo Berrettini, verdugo del francés Ugo Humbert, finalista en 2024, por 7-6(3) y 7-5. El cara a cara refleja un 3-1 a favor del tenista de El Palmar.

Tras su prematura derrota en Shanghái, Alcaraz llegaba a París tras haber conquistado en el ATP500 de Viena, también bajo techo, su cuarto torneo del año después de ganar el Open de Australia, el ATP500 de Doha y el ATP500 de Tokio.

Zverev y Djokovic se despiden de París

La jornada del miércoles en el Rolex París Masters dejó las derrotas de Alexander Zverev y Novak Djokovic. El número 1 del mundo cedió en su estreno ante el italiano Lorenzo Musetti (7-6(5) y 6-2) y se mostró molesto con el trato recibido tras alcanzar el primer puesto del ránking.

"Desde hace un par de días estoy cabreado. Llegar al número 1 del mundo es algo con lo que todos sueñan. Pero tengo la impresión que soy el único de la historia que tengo que explicar por qué soy número 1. Creo que merezco estar donde estoy. Pero cuando tienes que justificarlo tantas veces, es molesto", aseguró el alemán tras despedirse del Rolex París Masters a las primeras de cambio.

Por su parte, Novak Djokovic cedió de forma sorpresiva frente al australiano Rinky Kijikata, 83 del mundo, procedente de la fase previa, 2-6, 6-3 y 6-3. "He perdido el control del partido", reconoció el serbio antes de marcarse de la capital francesa.