Carlos Cuerpo se reúne hoy con los sindicatos ferroviarios para intentar frenar la huelga

Carlos Cuerpo se estrena en el ministerio de Transportes con un cese y arranca su agenda con una reunión con los sindicatos de maquinistas para intentar frenar la huelga que hay prevista para los próximos días. El sindicato de maquinistas Semaf ha convocado huelgas para los próximos días 10 y 12 de noviembre, mientras que el comité general de empresa de Renfe ha acordado llevar a cabo una el 17 del mismo mes, tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo), en el que han perdido la vida 69 personas.

El presidente Pedro Sánchez anunciaba este miércoles que el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, pasaba a estar al frente, de forma transitoria tras la dimisión de Óscar Puente del Ministerio de Transportes y Sostenibilidad. En sus primeras horas en el puesto aceptó la dimisión del que hasta ayer era el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña que aludió también a motivos similares a los que esgrimió Puente para dejar el cargo.

Cuerpo ha agradecido a Marco de la Peña su servicio en dos años en los que ha tenido que hacer frente a dos accidentes en la alta velocidad española: el primero en Adamuz (Córdoba), con 46 muertos, y el segundo ocurrido en Urda (Toledo), el pasado miércoles, con al menos 69 víctimas. Los sindicatos de Adif y Renfe se reúnen también hoy para acelerar la convocatoria de huelga el 17 de noviembre para exigir mejoras en la red tras el accidente de Urda.

Cuerpo y la dimisión del presidente de Adif: "Hemos tenido una reunión esta tarde y él me ha presentado la dimisión"

Carlos Cuerpo consideró "acertada" la dimisión del presidente de Adif y explica que alegó "motivos similares" a Óscar Puente. "Hemos tenido una reunión esta tarde y él me ha presentado la dimisión", explicaba Cuerpo este miércoles durante una entrevista en TVE.

Preguntado sobre la posibilidad de que haya más cambios en las próximas semanas, el ministro de Economía ha subrayado la importancia de "seguir dando pasos para reestablecer la confianza" en el "sistema de alta velocidad" de la red ferroviaria.

Este miércoles también se reunió con Óscar Puente para tratar los "asuntos pendientes con un foco específico, evidentemente, en el ámbito ferroviario, que es el que nos ocupa y nos preocupa en estos días".

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