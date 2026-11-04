Huelga en las seis universidades públicas de Madrid por la falta de financiación

Las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid han iniciado este miércoles dos jornadas de huelga para denunciar la situación económica que atraviesa la educación superior pública. La convocatoria ha arrancado con piquetes informativos en distintos campus, donde estudiantes y trabajadores han salido a las calles para visibilizar lo que consideran una falta de financiación, personal y recursos que amenaza el funcionamiento de las instituciones.

La huelga afecta a la Universidad de Alcalá, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense, la Universidad Carlos III, la Universidad Politécnica y la Universidad Rey Juan Carlos. Los convocantes denuncian que la situación de las universidades es cada vez más complicada y reclaman al Gobierno regional un compromiso económico que garantice el futuro de la enseñanza pública.

Protestas en los campus y movilizaciones en Madrid

La primera jornada ha comenzado con concentraciones y reparto de folletos informativos en las inmediaciones de la estación de Metro de Ciudad Universitaria. Los participantes también han recorrido distintas facultades y han entrado en algunas aulas para informar sobre los motivos de la huelga.

Bajo el lema "La educación no se negocia", los manifestantes han coreado consignas contra la falta de inversión y la presencia de intereses empresariales en las universidades.

Eva Aladro, profesora de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense e integrante de la plataforma Universidad Complutense por la Pública, ha explicado que las movilizaciones incluyen una marcha por el centro de Madrid este miércoles, además de una manifestación el jueves por la tarde, clases en la calle y una concentración ante la Consejería de Educación.

Uno de los principales motivos de protesta es la financiación universitaria. Según los convocantes, la inversión se mantiene en el 0,39 % del producto interior bruto (PIB) regional, lejos del 1 % que establece la legislación autonómica. También critican que el incremento presupuestario anunciado el pasado año todavía no se haya materializado en los términos esperados.

Déficit económico y falta de personal

La situación económica de los centros es otra de las preocupaciones de trabajadores y estudiantes. Pablo González, personal técnico de gestión, administración y servicios de la Universidad Politécnica de Madrid, ha denunciado la falta de trabajadores y el deterioro de las instalaciones, con aulas que, según ha señalado, llevan entre 50 y 60 años sin renovarse.

González ha cifrado en 14 millones de euros el déficit de la Politécnica, de acuerdo con la memoria económica del último ejercicio. También ha advertido de las dificultades financieras que atraviesan otras instituciones, como la Complutense y la Rey Juan Carlos.

Desde el colectivo reclaman a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, que se siente a negociar para buscar soluciones.

El Gobierno regional defiende la financiación

Por su parte, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso rechaza las críticas y defiende el acuerdo plurianual de financiación firmado con los rectores, dotado con 14.800 millones de euros.

El Ejecutivo autonómico considera que los recursos destinados a las universidades alcanzan máximos históricos y ha calificado la huelga de política, al entender que las cifras presupuestarias contradicen las denuncias de falta de financiación.

Los paros continuarán este jueves, cuando están previstas nuevas movilizaciones y una manifestación en Madrid. Los convocantes esperan que las protestas sirvan para abrir una negociación y garantizar los recursos necesarios para mantener la calidad de la universidad pública.

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