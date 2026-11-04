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Muere Jesús de Miguel

Faustino Afonso, miembro del equipo médico del CD Tenerife: "Un chico de 30 años no puede morir jugando al fútbol"

Uno de los miembros del equipo médico del CD Tenerife asegura que "algo tiene que cambiar" para que una muerte como la de Jesús de Miguel no se vuelva a repetir.

Momento en el que Jesús de Miguel es evacuado del Heliodo Rodríguez López

Momento en el que Jesús de Miguel es evacuado del Heliodo Rodríguez López Reuters

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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¿Se actuó de forma correcta en la atención a Jesús de Miguel sobre el terreno de juego del Heliodoro Rodríguez López? La trágica muerte del delantero del CD Tenerife ha puesto sobre la mesa muchas preguntas sobre cómo se debe actuar en este tipo de situaciones y si se tardó demasiado tiempo en atender al futbolista y evacuarlo a un hospital. A falta de lo que determine la autopsia, la posible causa de la muerte del futbolista de 30 años apunta a una conmoción cardiaca, lo que se conoce como commotio cordis.

A esta hora hay una investigación en curso sobre lo ocurrido el pasado lunes, pero Faustino Afonso, miembro del equipo médico del CD Tenerife, ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que asegura que "un chico de 30 años no puede morir jugando al fútbol" y que "algo tiene que cambiar" para que una tragedia así no se repita.

"Respeto y prudencia. Esta mañana se nos ha ido Jesús, Jesús de Miguel, nuestro compañero. Ayer saltó al Heliodoro como un día más y hoy ya no está. No nos lo creemos, no hay palabras que estén a la altura, no hay nada que yo pueda decir que pueda añadir nada, pero hago este video porque muchos me están llamando, preguntando, pidiendo opinión", asegura Faustino Afonso en su cuenta de Instagram.

Después de explicar que le "están llamando para pedir que opine, prensa y compañeros", Afonso deja claro que no va no responder, porque "no es el momento".

"No voy a responder, no es el momento. Hoy estamos todos con sus familias, con nuestros compañeros, con el club, con la afición, sobre todo con la familia. Y estamos, estamos, estamos conmocionados", admite Faustino Afonso.

"Algo tiene que cambiar para que esto no ocurra y se lo debemos a Jesús"

El miembro del equipo médico del CD Tenerife ha querido dar las gracias a todos los servicios médicos que prestaron su ayuda en el Hospital Nuestra Señora de Candelaria para tratar de salvarle la vida a Jesús de Miguel.

"Se dejaron la piel hasta el final por Jesús. Un chico de 30 años no puede morir jugando al fútbol, algo tiene que cambiar para que esto no ocurra y se lo debemos a Jesús", apunta el médico del CD Tenerife.

"Por favor, pido respeto a la familia. Respeten los tiempos. Y nada más. Que descanse en paz Jesús de Miguel", concluye Faustino Afonso.

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