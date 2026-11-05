Tiroteo en Tampa, Estados Unidos: Un hombre mata a tiros con un rifle a una mujer y después es abatido

Al menos dos personas han muerto en un tiroteo registrado en Tampa, Estados Unidos. Entre los fallecidos se encuentra una mujer y el presunto autor de los disparos que habría sido abatido por un guardia de seguridad, según informan medios locales. También hay cuatro heridos.

El sospechoso apareció en un coche en la zona de un complejo de oficinas a las afueras de la ciudad y sin mediar palabra abrió fuego matando a la mujer. Frank Losat, subjefe de la Oficina del Sheriff del condado de Hillsborough informó de que el guardia de seguridad que lo habría abatido ha resultado herido al igual que otras cuatro personas que necesitaron atención médica por lesiones leves.

El guardia de seguridad de una de las empresas de ese complejo se enfrentó al atacante en un intercambio de disparos. Una de esas balas alcanzó al sospechoso dejándolo herido. Fue trasladado al hospital y murió allí. Este complejo cuenta con cuatro edificios de oficinas en el que se concentran miles de trabajadores, según informa The Associated Press.

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