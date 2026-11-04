El mensaje de Raphinha tras la muerte de Jesús de Miguel: "Lo que paso es algo muy complicado y triste"

Todos los partidos de la Champions League guardaron este martes un minuto de silencio por Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife que fallecía a causa del fortísimo golpe que recibió durante el Tenerife - Andorra disputado el lunes en el Heliodoro Rodríguez López. El mundo del fútbol vivió una jornada de luto y constrnación tras la trágica muerte del futbolista de 30 años, una muerte que está siendo investigada por parte de la Policía Nacional y cuya causa debe determinar la autopsia.

El Barcelona ganó anoche al Aston Villa (3-0) en el Camp Nou, con un gol de Lamine Yamal y un doblete de Raphinha. El capitán culé y MVP del partido en el Camp Nou tuvo un sentido mensaje para la familia de Jesús de Miguel y para el delantero fallecido.

"Quiero dejar un poco el fútbol de lado y mandar mucha fuerza a la familia de Jesús y también decirle, dónde quiera que él esté, que descanse en paz, que encuentre su camino y mandarle mucha fuerza a la familia que seguramente está pasando por un momento muy complicado y muy difícil. Tiene que encontrar mucha fuerza para vivir en este momento. Es algo muy complicado, muy triste lo que pasó a un compañero de profesión. Esto podría pasarle a cualquiera en el campo, haciendo su trabajo y fue algo que a mí me tocó muchísimo. Quería dejar el fútbol de lado y hablar solamente de esto", señalo Raphinha a Dazn.

El brasileño, visiblemente afectado, también atendió a los micrófonos de Movistar + y reiteró que no era el día para hablar de fútbol.

"No me gustaría hablar de fútbol. Quiero dedicar la victoria a la afición, pero sobre todo mandar mucha fuerza a la familia Jesús. Descanse en paz", respondió el jugador brasileño en declaraciones a Movistar+.

"Nos puede pasar a cualquiera. Ha sido muy duro cuando hemos visto la noticia. Es complicado. Vas a jugar partido y te puede pasar lo mismo", lamentó el futbolista brasileño.

Marcos Llorente: "Es un día jodido para el mundo del fútbol"

Marcos Llorente también tuvo un recuerdo para Jesús de Miguel y su familia tras la derrota (0-2) ante el Bayern Múnich en el Metropolitano.

"Yo salgo aquí por obligación. Es un día jodido para el mundo del fútbol y para el mundo en general. A veces no somos conscientes, pero el deporte tiene estas cosas, que se viven situaciones así... Dar el pésame a toda la familia, a todo el equipo que estarán pasando unos días jodidos y todo el apoyo de parte mía y del equipo para la familia", indicó Marcos Llorente.

Luis Enrique: "Son cosas inesperadas que son muy tristes y que afectan a todos"

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, también se acordó del delantero del CD Tenerife fallecido este martes y, tras la goleada de su equipo en La Cerámica (0-6) ante el Villarreal, recordó que "hay que valorar mucho cada minuto de vida que uno tiene".

"Es muy desagradable para todos, son cosas inesperadas que son muy tristes y que afectan a todos, por supuesto a la familia del jugador que fallece y que todos lamentamos, pero también hay que pensar en el jugador que comete la acción, en su familia, en lo que están sufriendo y lo que están pasando. Es evidente que la familia del fallecido mucho más, pero es triste. Hay que valorar mucho cada minuto de vida que uno tiene. Apoyamos al máximo al Tenerife y a la familia del afectado", explicó el entrenador asturiano.