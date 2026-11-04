Se autoriza el traslado del cuerpo de Jesús de Miguel a la Península

Un días después de confirmarse la trágica muerte de Jesús de Miguel, el juzgado que investiga las circunstancias de su muerte ha autorizado el traslado de los restos del delantero del CD Tenerife a la Península, después de haber recibido el informe preliminar de autopsia, cuyo contenido es reservado por respeto a la intimidad del fallecido y de su familia, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

El funeral por Jesús de Miguel tendrá lugar este jueves en Navahermosa, en la provincia de Toledo, donde asistirá la plantilla del CD Tenerife y la directiva. La investigación sobre la muerte del delantero de 30 años, tras sufrir un fuerte impacto por parte de Jesús Owono, portero del Andorra, está en manos de la Policía Nacional.

Luto, dolor y minutos de silencio en la Champions League

La muerte de Jesús de Miguel ha tenido de luto el mundo del fútbol y anoche se guardaron minutos de silencio antes de todos los partidos de la UEFA Champions League. Raphinha, autor de un doblete en el triunfo ante el Aston Villa, se mostró especialmente conmocionado tras el partido en el Camp Nou.

"Quiero dejar un poco el fútbol de lado y mandar mucha fuerza a la familia de Jesús y también decirle, dónde quiera que él esté, que descanse en paz, que encuentre su camino y mandarle mucha fuerza a la familia que seguramente está pasando por un momento muy complicado y muy difícil. Tiene que encontrar mucha fuerza para vivir en este momento. Es algo muy complicado, muy triste lo que pasó a un compañero de profesión. Esto podría pasarle a cualquiera en el campo, haciendo su trabajo y fue algo que a mí me tocó muchísimo. Quería dejar el fútbol de lado y hablar solamente de esto", indicó Raphinha a Dazn.

"Un chico de 30 años no puede morir jugando al fútbol"

Faustino Afonso, miembro del equipo médico del CD Tenerife, publicaba este martes un vídeo en su cuenta de Instagram pidiendo respetar a la familia de Jesús de Miguel y asegurando que "un chico de 30 años no puede morir jugando al fútbol" y que "algo tiene que cambiar" para que una tragedia así no se repita.

"Se dejaron la piel hasta el final por Jesús. Un chico de 30 años no puede morir jugando al fútbol, algo tiene que cambiar para que esto no ocurra y se lo debemos a Jesús", señaló Faustino Afonso.