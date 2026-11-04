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Salen a la venta las novelas ganadora y finalista del Premio Planeta 2026

'La hora antes del Alba', de Isabel Allende, y la novela finalista de Sergio Hernández, 'La Añoranza', ya están en las librerías. El presidente del Grupo Planeta y Atresmedia, José Creuheras, ha puesto en valor la calidad de estas obras.

A la venta en el Premio Planeta

Salen a la venta las novelas del Premio Planeta 2026 | Antena 3 Noticias

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Belén Montero
Belén Montero
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Hoy han llegado a las librerías la obra ganadora del Premio Planeta, 'La hora antes del Alba' de Isabel Allende y la novela finalista de Sergio Hernández, 'La Añoranza'. El presidente del Grupo Planeta y Atresmedia, José Creuheras, considera estas obras "imprescindibles". "Más allá del premio y los nombres, son dos grandísimas novelas. Cuando las tengan en sus manos se acordarán de lo que les digo", señalaba.

El Premio Planeta cumple 75 años con estas dos novelas que guardan algo en común: las dos se ubican en momentos convulsos políticamente y reivindican la importancia del pasado y de la memoria.

En 'La Hora Antes del Alba', Isabel Allende regresa a un Chile oscurecido por la dictadura, en donde una mujer, Alba, tendrá que renacer con peso del pasado. "Cuando me dicen, en todos tus libros hay mujeres fuertes,.. digo, bueno es que no hay mujeres que no sean fuertes", asegura en un encuentro con periodistas conducido por Sonsoles Ónega.

La segunda parte de 'La Casa de los Espíritus'

Su obra, la continuación de 'La Casa de los Espíritus', nace hoy, en un tiempo, dice, en el que siente que la democracia está amenazada "por la ultraderecha, el populismo, el totalitarismo como el de Trump... Me asusto y vuelvo a sentir el temor que sentí cuando tuve que salir de mi país por el golpe militar".

En otra dictadura, la de Franco, está ambientada 'La Añoranza', de Sergio Hernández. "Me apetecía contar un momento de la historia tan convulso de España como es la Guerra Civil o la dictadura, pero a través de personajes muy pequeños. Al final pienso que la historia en mayúsculas la escriben las personas del día a día", explica el autor.

El vínculo del finalista con Isabel Allende

Es una historia de amor, la de Julia. Una memoria, la de España. Y un exilio, el de Machado: "La novela la cierra una cita de Machado: "Hoy es siempre todavía", siempre vamos a estar a tiempo de perdonarnos".

Quién le iba a decir a él, a quien en su examen de selectividad le entró Isabel Allende, que algún día compartiría como finalista el Premio Planeta con la autora en español más leída del mundo.

'La hora antes del alba', lee en EXCLUSIVA las primeras páginas de la novela de Isabel Allende, Premio Planeta 2026

La hora antes del alba

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