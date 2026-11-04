Alberto Núñez Feijóo, en 'La Razón': "El señor Puente se fue, pero Sánchez se queda"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a cargar este miércoles contra Pedro Sánchez por la situación del sistema ferroviario español tras el accidente de Urda (Toledo), que dejó 69 fallecidos y provocó la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente. El líder de la oposición considera que la salida del ministro no resuelve los problemas de gestión del Gobierno y ha señalado directamente al presidente del Ejecutivo como responsable de los nombramientos de los dos últimos titulares de Transportes, Puente y José Luis Ábalos.

"El problema por tanto no es los ministros, sino del modelo de gestión que ha decidido su nombramiento"

"Quien nombró a Óscar Puente y a José Luis Ábalos es el mismo, ese no se fue. El problema por tanto no es los ministros, sino del modelo de gestión que ha decidido su nombramiento; lo que hay que cambiar por tanto es a Pedro Sánchez. El señor Puente se fue, pero Sánchez se quedó", ha asegurado Feijóo durante un acto organizado por el diario 'La Razón', en el que ha abordado algunas de las principales cuestiones de actualidad a menos de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

El candidato popular ha insistido en que la crisis ferroviaria es consecuencia de un modelo de gestión que, a su juicio, ha priorizado los nombramientos políticos frente a la experiencia técnica. Por ello, ha prometido que, si llega a la Moncloa, apostará por profesionales cualificados para ocupar puestos de responsabilidad en su Gobierno, independientemente de su afiliación política.

"No pediré a nadie el carnet de mi partido"

El líder del PP ha defendido la necesidad de introducir cambios en la gestión de los servicios públicos y ha asegurado que su criterio para seleccionar a los integrantes del Ejecutivo será su preparación profesional. Feijóo ha señalado que dará prioridad a la "capacidad, la experiencia y la voluntad de servicio" frente a la pertenencia a una determinada formación política. "Dejar trabajar a los expertos, a los técnicos. No pediré a nadie el carnet de mi partido", ha afirmado, antes de advertir de que "la mala gestión tiene coste y el nepotismo también".

Estas declaraciones llegan después de la dimisión de Óscar Puente, anunciada el martes durante su comparecencia en el Congreso tras el accidente ferroviario de Urda.

Feijóo considera que la responsabilidad política no termina con la salida del ministro y ha reiterado que Sánchez debe responder por la gestión de su Gobierno. "Puente se va", pero "Sánchez se queda", ha insistido el presidente popular, que ha defendido la necesidad de cambiar no solo a los responsables de los ministerios, sino también el modelo de gestión del Ejecutivo.

El papel del Ejército en el 'caso Ceuta'

Otro de los asuntos abordados durante el acto ha sido la situación migratoria en Ceuta. Feijóo ha reivindicado la españolidad de la ciudad autónoma y ha defendido que la integridad territorial de España no puede ser objeto de negociación. En este sentido, ha explicado cómo actuaría su Gobierno si volviera a producirse una entrada masiva de migrantes como las registradas durante los últimos meses.

"Si vuelve a ocurrir algo parecido es evidente que el Gobierno tiene que actuar, ponerse en contacto con Marruecos y comprometer a ambos de que el Reino de Marruecos va a impedir un asalto a un país vecino y amigo como es España. En el caso de no obtener una respuesta adecuada, evidentemente tienes que advertir de que vas a desplegar al ejército para defender tu frontera, entre otras cosas porque es obligatorio", ha señalado.

El candidato del PP ha planteado así una respuesta escalonada, que comenzaría con contactos diplomáticos con Marruecos para exigir su colaboración en el control fronterizo. Si esas gestiones no ofrecieran los resultados esperados, Feijóo contempla advertir de un posible despliegue militar para proteger la frontera española.

Presupuestos Generales del Estado

Feijóo también ha reiterado su compromiso de convocar elecciones generales si llega a la Presidencia del Gobierno y no consigue aprobar los Presupuestos Generales del Estado correspondientes a 2027 y 2028. El líder popular ha asegurado que no pretende gobernar mediante sucesivas prórrogas presupuestarias y ha marcado distancias con la estrategia seguida por Pedro Sánchez.

"¿Qué es lo que prorrogo? ¿prorrogo el presupuesto del año 23? No, entonces ¿qué soy Sánchez del PP? No es posible eso", ha afirmado, antes de insistir en que "sin duda" convocaría elecciones si no lograra sacar adelante las cuentas públicas.

"Si hay un partido que sabe hacer Presupuestos Generales del Estado es el PP"

El candidato popular ha explicado que su intención es presentar dos proyectos presupuestarios durante 2027. El primero, correspondiente a ese mismo ejercicio, llegaría en primavera, mientras que el segundo, para 2028, se tramitaría durante el otoño, dentro del calendario ordinario.

Esta hoja de ruta ya había sido adelantada por Feijóo durante una entrevista concedida este miércoles a Espejo Público de Antena 3, en la que explicó que su objetivo es recuperar la normalidad presupuestaria desde el comienzo de la legislatura.

El dirigente popular ha reconocido, no obstante, que la elaboración de las primeras cuentas supondría un importante desafío si el nuevo Ejecutivo se constituye durante el primer trimestre del año. Según sus cálculos, dispondría de unos "120 días para hacer el presupuesto", un periodo en el que también tendría que negociar con la Unión Europea y comenzar la auditoría de la gestión del anterior Gobierno que pretende impulsar.

"Es un test de estrés máximo. Pero mire, si hay un partido que sabe hacer Presupuestos Generales del Estado es el PP", ha defendido Feijóo.