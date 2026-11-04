El Real Madrid propone a Rafa Nadal como nuevo miembro de la Junta Directiva

El Real Madrid ha informado este miércoles la propuesta a votación para que Rafa Nadal pase a formar parte como nuevo miembro de la Junta Directiva, una votación que se llevará a cabo el próximo sábado 21 de noviembre, día en el que se celebrará la Asamblea General de Socios Compromisarios.

"La Junta Directiva del Real Madrid C. F., reunida hoy miércoles 4 de noviembre, ha acordado someter a la Asamblea General de Socios Compromisarios la ratificación del nombramiento de Rafael Nadal Parera, socio número 67.778 de nuestro club, como nuevo miembro de la Junta Directiva. Rafael Nadal, socio de honor del Real Madrid, es una de las más grandes leyendas de la historia del deporte y uno de los deportistas españoles más admirados y reconocidos en todo el mundo", informa el club blanco en un comunicado.

"Para el Real Madrid y para todo el madridismo constituye un enorme orgullo que una figura de su dimensión deportiva y humana, un referente del deporte español y mundial, pase a formar parte de nuestra Junta Directiva y contribuya, desde esta responsabilidad, al presente y al futuro de nuestro club", añade el Real Madrid.

El club presidido por Florentino Pérez recuerda el increíble palmarés de Rafa Nadal, "con 92 títulos individuales, entre ellos 22 Grand Slam, 2 medallas de oro olímpicas, 5 Copas Davis con España y el número 1 del ranking mundial".

"Con su extraordinario palmarés, con 92 títulos individuales, entre ellos 22 Grand Slam, 2 medallas de oro olímpicas, 5 Copas Davis con España y el número 1 del ranking mundial, Rafael Nadal ha protagonizado una trayectoria deportiva legendaria. Pero su figura representa mucho más que sus éxitos: su talento, su espíritu de superación permanente, su capacidad de sacrificio, su competitividad, su humildad, su respeto a los rivales y a sus compañeros, y su compromiso solidario hacen de él un ejemplo dentro y fuera de las pistas. Todos estos valores forman parte de la identidad del Real Madrid y Rafael Nadal los ha representado y defendido a lo largo de toda su vida deportiva, convirtiéndose en un referente para millones de personas en todo el mundo2, reza el comunicado del Real Madrid.

Nadal agradece a Florentino y la Junta la propuesta

El propi Rafa Nadal, campeón de 22 grand slam y leyenda del tenis, ha reaccionado en sus redes sociales y ha agradecido a Florentino Pérez y la Junta "que me hayan propuesto formar parte de la Junta Directiva del Real Madrid".

"Quiero agradecer al presidente Florentino Pérez y a la Junta que me hayan propuesto formar parte de la Junta Directiva del @realmadrid. He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda", señala Rafa Nadal.

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