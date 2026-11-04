Laura Osuna explica la posible causa de la muerte de Jesús de Miguel: "Todo apunta hacia una conmoción cardíaca, una commotio cordis"

El mundo del fútbol sigue de luto tras la muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife y que perdía la vida tras un fuerte impacto del portero del Andorra Jesús Owono en el partido disputado este lunes en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. A falta de conocerse la causa exacta de la muerte del futbolista de 30 años, la autopsia debe determinar ese punto, la Policía Nacional ha abierto una investigación y ya se han escuchado voces que cuestionan el protocolo que se siguió en la atención sobre el terreno de juego.

Laura Osuna, traumatóloga deportiva y jefa de los servicios médicos del Rayo Majadahonda, ha analizado en una entrevista con Manu Sánchez en las Noticias de la Mañana de Antena 3 lo ocurrido y ha señalado que "es difícil" determinar si la asistencia a Jesús de Miguel fue correcta "sin tener toda la información de cuánto tiempo tardaron exactamente, cuánto tardaron en ponerle el desfibrilador".

"Es difícil sin tener toda la información de cuánto tiempo tardaron exactamente, cuánto tardaron en ponerle el desfibrilador... Es difícil emitir un juicio, lo que está claro es que hay que hacerlo cuanto antes. Lo que nos enseñan siempre en todas las guías es RCP cuanto antes y llamar una ambulancia y que traigan un desfibrilador cuanto antes. Entonces, emitir un juicio es complicado sin tener toda la información y yo, por supuesto, no la tengo, pero está claro que hay que hacerlo cuanto antes", señala Laura Osuna.

Sobre la posible causa de la muerte de Jesús de Miguel, Laura Osuna explica que todo apunta a una conmoción cardiaca, lo que médicamente sería una commotio cordis.

"Bueno, tampoco se sabe definitivamente. Hay que esperar a la autopsia. Todo apunta hacia una conmoción cardiaca, una commotio cordis. Básicamente, es que se recibe un impacto justo en el lado del corazón, en el pecho, fuerte. Suele ser producido por balonazo, no por un rodillazo, pero puede ocurrir. Y ocurre en una ventana tan pequeñita de tiempo, en esa milésima de segundo justo después de que se haya producido el latido cardíaco, que el corazón se pone a fibrilar, es decir, no bombea sino que se pone solo a temblar. Esto produce que no llegue sangre al resto del cuerpo, ni al cerebro ni al resto de músculos, órganos vitales y demás", aclara la traumatóloga deportiva y jefa de los servicios médicos del Rayo Majadahonda.

"Yo he estado a pie de campo y es muy complicado saber lo que le está pasando exactamente"

Laura Osuna ha explicado que en este tipo de casos no es extraño que el afectado se levante y de algunos pasos antes de desplomarse.

"Después de este tipo de eventos, sí que está descrito que incluso algunos caminan, dan un par de pasos y luego ya se desploman. Puede ocurrir y por eso dificulta mucho el diagnóstico. Yo he estado a pie de campo y es muy complicado saber lo que le está pasando exactamente. Creo que es complicado dar con un diagnóstico acertado en ese momento y se hace lo que se puede", ha subrayado Laura Osuna en la entrevista con Manu Sánchez.

Por último, la traumatóloga deportiva ha abordado el asunto de los protocolos de atención en los partidos de fútbol y ha dejado claro que no existe uno determinado y que todo depende de la magnitud del evento deportivo y los medios al alcance de los servicios de emergencia.

"Cada uno tiene un protocolo, lo que hay que hacer es cumplirlo. Sí que hay unas cosas básicas, como tener un desfibrilador en todos los centros deportivos, las ambulancias medicalizadas o no medicalizadas dependen un poco del tamaño del evento... Los protocolos de actuación varían mucho, lo que está claro es que hasta que el árbitro no te deja entrar no puede entrar. Hay muchas cosas, no solo la actuación médica", ha concluido Laura Osuna.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.