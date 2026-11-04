Champions League
AEK Atenas - Real Madrid, en directo Champions League: empata Bellingham de tacón (1-1)
El Real Madrid busca su cuarta victoria consecutiva en la Champions League ante un AEK Atenas que se hace fuerte en casa. Vinícius vuelve al once titular y Mourinho afronta el encuentro sin Tchouaméni y Güler.
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DESCANSO EN ATENAS
¡ACABA LA PRIMERA PARTE! AEK ATENAS 1-1 REAL MADRID
El Real Madrid fue de menos a más en la primera mitad en Atenas. Los blancos salieron fríos y el AEK aprovechó su falta de intensidad para generar peligro y adelantarse con un gol de Koita ante Courtois. El belga sostuvo al equipo en ese inicio titubeante. Sin embargo, poco a poco el equipo de Mourinho fue creciendo con el paso de los minutos, mejoró su juego y encontró en Jude Bellingham a su gran líder. El inglés tiró de los suyos y firmó un auténtico golazo de tacón para devolver las tablas al marcador.
Min. 45. ¡Oportunidad clara de Bernardo! Peina un remate de Vini
El balón de paseó por delante de la portería de Brignoli.
Min. 43. Vini falla solo ante el portero pero estaba en fuera de juego
Min. 41. Bellingham se ha echado al equipo a la espalda
Se ha puesto el inglés en modo líder absoluto. Ha marcado un gol y le han anulado otro.
Min. 39. Centro chut de Cucurella que bloca Brignoli
Min. 38. AEK Atenas - Real Madrid: 1-1
Vuelven ahora a llevar los de Mourinho la iniciativa en Atenas.
Min. 34. Amarilla para Arriga por una falta sobre Bellingham
Min. 32. ¡QUÉ GOLAAAZO DE BELLINGHAM!
AEK Atenas - Real Madrid: 1-1. ¡Centro muy tenso de Cucurella desde la izquierda y el inglés marca con un sutil taconazo! Golazo.
Min. 31. AEK Atenas - Real Madrid: 1-0
Rota llega a línea de fondo y Camavinga despeja dentro del área.
Min. 28. ¡Gol de Bellingham anulado por fuera de juego!
El VAR ha analizado la jugada porque el inglés estaba casi en línea al desviar un disparo de Vini.
Min. 26. Disparo mordido de Vini que acaba en saque de puerta
Hace bien el brasileño en finalizar jugada.
Min. 23. Mbappé está bajando cada vez más a buscar el balón
Min. 21. AEK Atenas - Real Madrid: 1-0
¡La manda muy arriba Mbappé! Diomande arrastró defensas y se la dejó al francés pero el tiro le salió defectuoso.
Min. 17. ¡Courtois evita el gol de Jovic!
El belga salva al Madrid de un susto aún mayor... Gacinovic está volviendo loca a la zaga blanca.
Min. 15. Los griegos están imponiendo su ritmo en casa
Min. 12. ¡GOL DE KOITA! ¡SE ADELANTA EL AEK DE ATENAS!
Resultado AEK Atenas - Real Madrid: 1-0. Encara a Cucurella, recorta hacia adentro y la pone pegada al palo corto de Courtois. Es un golazo.
Min. 10. Vaya centro de 'Lovromagic' para Jovic
El ex del Madrid la peinó pero no pudo darle fuerza hacia la portería.
Min. 9. Dura entrada de Moukoudi a Vinícius y Camavinga hace falta táctica
Min. 8. Centro de Diomande para Vini que se queda Arriaga
Min. 7. Intenta Vini ganar línea de fondo pero se la roban
Min. 5. ¡SE LA SACA COURTOIS A MAJER!
Primer aviso de los griegos. Roba Jovic, abre la pelota a la izquierda y solo Courtois pudo evitar el gol casi en el área chica del croata Majer.
Min 5. AEK Atenas - Real Madrid: 0-0
De momento llevan toda la iniciativa los blancos en Atenas.
Min. 1. ¡ARRANCA EL PARTIDO! ¡AEK VS. REAL MADRID!
Primera posesión para el equipo griego. Maurizio Mariani es el colegiado del partido de la cuarta jornada de la Champions.
Minuto de silencio por el fallecimiento de Jesús de Miguel
Se pone en pie el público griego para respetar la memoria del delantero del Tenerife.
Vinícius es hoy el capitán del Real Madrid en Atenas
¡SUENA EL HIMNO DE LA CHAAAAAAMPIOOOOOONS!
Todo listo en el estadio Agia Sofia de Atenas.
Nadal, propuesto como miembro de la Junta Directiva del Real Madrid
Justo hoy el extenista español Rafa Nadal, socio de honor del Real Madrid, ha sido propuesto como miembro de la Junta Directiva del club en la Asamblea General Extraordinaria que celebrará la entidad merengue el próximo sábado 21 de noviembre en su ciudad deportiva. "La Junta Directiva del Real Madrid CF, reunida hoy miércoles 4 de noviembre, ha acordado someter a la Asamblea General de Socios Compromisarios la ratificación del nombramiento de Rafael Nadal Parera, socio número 67.778 de nuestro club, como nuevo miembro de la Junta Directiva", informó el club en un comunicado.
Repasamos las ALINEACIONES OFICIALES del partido de hoy en Champions
AEK de Atenas: Brignoli; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Arriaga, Kairinen, Majer, Koita; Gacinovic y Jovic.
Real Madrid: Courtois; Dumfries, Rüdiger, Militao, Cucurella; Camavinga, Bernardo Silva; Diomande, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.
Mourinho exige máxima concentración ante el AEK
Pese a la buena dinámica de su equipo, Mourinho no quiere relajaciones en Atenas. El entrenador madridista advirtió de la necesidad de afrontar un partido "serio" y estar "a tope" ante un rival que ha demostrado una enorme fortaleza en su estadio. Los blancos quieren prolongar su pleno europeo y confirmar que la reacción iniciada en el Clásico no fue un episodio aislado, sino el comienzo de una etapa de mayor estabilidad competitiva.
Mourinho: "Este equipo no ha ganado nada todavía, está en el inicio"
El técnico portugués insistió en que el actual Real Madrid tiene mucho margen de crecimiento y recordó que los éxitos de su primera etapa llegaron con el paso del tiempo: "No me gusta hacer comparaciones ni de jugadores, ni de equipos ni de momentos. Estamos hablando de muchísimos años atrás. Este equipo tiene un gran potencial, sin duda; el otra también lo tenía, conmigo ganó solo tres títulos, pero después ganó muchos durante muchos años. Este equipo no ha ganado nada todavía, está en el inicio. Vamos a ver lo que el futuro nos dice, pero estoy muy feliz con la plantilla y los jugadores que tengo", explicó Mourinho.
"Tres años, tres temporadas" para alcanzar el máximo nivel
José Mourinho aseguró en la rueda de prensa previa al partido que todavía necesita tiempo para llevar al Real Madrid a su mejor versión. Preguntado por cuánto tardará en alcanzar la perfección con este equipo, el portugués respondió: "Tres años, tres temporadas". El entrenador blanco evitó comparar su actual proyecto con el que dirigió entre 2010 y 2013, aunque destacó el potencial de una plantilla que considera todavía en construcción.
Nikolić, con bajas y dudas para recibir al Madrid
El entrenador del AEK, Marko Nikolić, afronta el compromiso europeo sin João Mário, una ausencia que condiciona sus alternativas. El técnico serbio tendrá que encontrar soluciones para competir ante un Real Madrid que llega en un momento muy diferente al de los griegos, aunque el rendimiento de su equipo como local invita al optimismo.
Luka Jovic se reencuentra con el Real Madrid
El delantero croata será uno de los grandes protagonistas del encuentro por su pasado madridista. Jovic es actualmente la principal referencia ofensiva del AEK Atenas y suma siete goles esta temporada, aunque su rendimiento ha ido perdiendo regularidad en las últimas semanas. De hecho, únicamente ha marcado un tanto desde finales de septiembre. El atacante buscará reivindicarse ante su antiguo equipo y convertirse en una de las principales amenazas para la defensa blanca.
El AEK atraviesa una crisis pese a su fortaleza en casa
El vigente campeón de la liga griega llega al encuentro después de perder por 2-0 frente al Panathinaikos, acumulando cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos. Todas ellas se produjeron lejos de su estadio, incluidas las sufridas en Champions ante el Shakhtar Donetsk (3-1) y el Manchester City (5-1). Su única victoria europea llegó frente al LASK, por lo que el conjunto ateniense necesita reaccionar para no complicar todavía más su futuro continental.
El Allwyn Arena, un auténtico fortín para el AEK
El conjunto griego presenta unos números extraordinarios como local. Solo ha perdido dos partidos en su estadio durante 2026 y esta temporada ha ganado los siete encuentros disputados ante su afición, con 30 goles a favor y únicamente uno encajado. Una fortaleza que convierte el Allwyn Arena en un escenario especialmente exigente y que supone la principal esperanza del AEK para poner en dificultades al Real Madrid.
El Madrid regresa a Atenas 24 años después
El conjunto blanco vuelve a visitar al AEK más de dos décadas después de su último enfrentamiento en territorio griego. El Real Madrid nunca ha conseguido ganar en sus dos visitas anteriores a este rival: empató en la fase de grupos de la Champions 2002-03 y perdió por 1-0 en la ida de los treintaidosavos de final de la Copa de la UEFA 1985-86. Un historial que añade dificultad a una visita marcada también por el ambiente del Allwyn Arena.
ALINEACIÓN OFICIAL DEL AEK ATENAS HOY ANTE EL REAL MADRID
¡Tenemos también el 11 de los griegos hoy en Atenas! Brignoli; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Arriaga, Kairinen, Majer, Koita; Gacinovic y Jovic.
Ausencias de Tchouaméni y Güler
Fede Valverde regresa después de descansar frente al Racing por unas molestias musculares, pero parte desde el banquillo. Aurélien Tchouaméni y Arda Güler no han viajado a Grecia y Eduardo Camavinga aparece como la alternativa junto a Bernardo Silva. Mourinho ha introducido cambios con el objetivo de no perder el equilibrio conseguido en las últimas jornadas.
Mourinho hace 5 cambios: mete a Vinícius y mantiene a Diomande
Introduce Mou cinco cambios en el once para el encuentro de la cuarta jornada de la Liga de Campeones de este miércoles ante el AEK Atenas, incluyendo la ya anunciada titularidad de Vinícius, la entrada de Camavinga o la titularidad de Militao.
Courtois vuelve a ser indiscutible en la portería después de haberse perdido el encuentro contra el Barcelona por un proceso gripal.
En la defensa, el técnico portugués opta por Militao, en su primera titularidad tras su lesión, y Rüdiger como centrales, y le da a Dumfries el lateral derecho y a Cucurella el lateral izquierdo.
Las ausencias de Arda Güler y Aurélien Tchouaméni en la convocatoria aseguraban cambios en la zona del centro del campo: el doble pivote lo formarán Bernardo, que repite, y Camavinga.
Vinícius volverá a ser titular, como ante el Leipzig, mientras cumple sanción en LaLiga, y estará acompañado por Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Diomande.
Vinícius regresa y Mourinho debe resolver el rompecabezas ofensivo
El brasileño vuelve a estar disponible en Europa después de su sanción en LaLiga, lo que abre nuevas incógnitas en la alineación. Yan Diomande atraviesa un buen momento y se ha consolidado como una alternativa importante en ataque, mientras Brahim Díaz también podría tener protagonismo. Mourinho ya dio descanso al joven extremo ante el RB Leipzig para situar a Vinícius en la izquierda, una decisión que podría repetirse en Atenas.
ALINEACIÓN OFICIAL DEL REAL MADRID HOY ANTE AEK ATENAS
¡Ya conocemos el 11 del Real Madrid hoy ante el AEK de Atenas! Sale Mourinho con Courtois; Dumfries, Rüdiger, Militao, Cucurella; Camavinga, Bernardo Silva; Diomande, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.
Mourinho encuentra la fórmula para mejorar la intensidad defensiva
Uno de los principales cambios del Madrid en las últimas semanas ha sido su rendimiento sin balón. Ante el Barcelona y el Racing, los blancos ganaron el 72% de sus duelos defensivos, por encima del 67% que promediaban anteriormente. Un dato que refleja el crecimiento del equipo en intensidad, concentración y compromiso colectivo. Mourinho parece haber encontrado una estructura más equilibrada, aunque todavía deberá resolver cómo encajar a todas sus estrellas en el mismo once.
Atenas, una parada importante antes de visitar al Arsenal
El calendario europeo todavía reserva compromisos exigentes para los madridistas, entre ellos una visita al Emirates Stadium para enfrentarse al Arsenal. Los ingleses ya fueron verdugos del Real Madrid hace dos temporadas, por lo que sumar los tres puntos ante el AEK permitiría afrontar con mayor tranquilidad los siguientes encuentros de la fase de liga y consolidar la buena posición del equipo en la clasificación.
El Madrid quiere sumar 12 de 12 en Champions
El conjunto blanco ha comenzado su aventura europea con tres victorias en tres partidos: Inter de Milán (2-1), Roma (3-4) y RB Leipzig (4-1). Un pleno que únicamente comparten otros cuatro equipos de la competición y que podría ampliarse este miércoles en Atenas. Ganar supondría alcanzar los doce puntos y dejar prácticamente asegurada, como mínimo, la presencia en los 'playoffs', además de reforzar sus opciones de terminar entre los ocho primeros.
Victoria convincente lejos del Bernabéu
Los de Mourinho vienen de imponerse con autoridad al Racing de Santander en El Sardinero (0-3), logrando su primera victoria cómoda a domicilio de la temporada. Además, consiguieron dejar la portería a cero por primera vez lejos del Santiago Bernabéu, una de las principales asignaturas pendientes del equipo. El Madrid mantiene su potencial ofensivo, pero ahora parece haber encontrado también una mayor solidez defensiva.
El Real Madrid busca mantener su pleno europeo en Atenas
¡THE CHAAAAMPIONS! ¡Buenas tardes y bienvenidos todos! El Real Madrid visita hoy miércoles al AEK Atenas en la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions 2026-27. Los blancos llegan en plena dinámica ascendente después de sus últimas victorias y quieren confirmar que la mejoría mostrada en Liga también tiene continuidad en Europa. Enfrente estará un conjunto griego que atraviesa un momento complicado, pero que se aferra a su extraordinaria fortaleza como local para intentar sorprender al equipo de José Mourinho.
El Clásico marcó un punto de inflexión para el Madrid
El Real Madrid parece haber encontrado el camino desde su victoria ante el Barcelona del pasado 25 de octubre. Aquel triunfo permitió a los blancos recortar a tres puntos la distancia con el líder y, sobre todo, recuperar sensaciones a través de un planteamiento que funcionó tanto en defensa como en ataque. El equipo mostró una versión mucho más comprometida, intensa y solidaria, una mejoría que volvió a confirmar en su siguiente compromiso liguero.
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