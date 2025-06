Toni Nadal, tajante: "Si a Alcaraz le agobia hacer sacrificios... que deje el tenis"

Carlos Alcaraz, su manera de compaginar la vida profesional con la personal, y los 'sacrificios' que conlleva el competir al máximo nivel, viajar por todo el mundo y querer ser uno de los mejores tenistas de la historia, vuelve a ser tema de debate y análisis. Y esta vez le ha tocado, por partida doble, a Toni Nadal, exentrenador de Rafa y conocedor como pocos del mundo de la raqueta, el cual ha analizado este 'dilema' en un podcast con Nude Proyect y también en su habitual columna en El País.

Desde que se emitió el documental de Alcaraz 'A mí manera', son muchos los que se han pronunciado acerca del murciano y su forma de gestionar el tenis y la vida social. Desde compañeros como Bautista Agut hasta Carlos Moyá pasando por el mismísimo Rafa Nadal.

"Si le agobia..."

En modo resumen y sin sacar nada de contexto, Toni Nadal fue contundente a la hora de, más que referirse a la actitud de Alcaraz, hacer una reflexión sobre la sociedad actual: "Si le agobia... pues que deje el tenis. Al final, en el mundo del deporte se tiende a exagerarlo todo. He oído hablar muchas veces del sacrificio del deporte, del sacrificio que hacían los deportistas del Real Madrid y yo decía: '¿Sacrificio?", expresó en el podcast Nude Proyect, concepto que reafirmó también en su análisis personal.

"Tildar de sacrificio el ir a entrenar todos los días es casi ofensivo cuando hay trabajadores cumpliendo horarios mucho más largos y con tareas menos estimulantes"

"Si catalogamos de sacrificio el no poder estar con los amigos por tener que viajar para poder competir en el Open de Australia, en Wimbledon, en Roland Garros o el US Open, supone que pecaríamos de falta de objetividad. Al final, tildar de sacrificio o gran sacrificio el tener la obligación de ir a entrenar cada mañana sobre el césped del Bernabéu o el Camp Nou, o en las del Real Club de Tenis Barcelona o el Real Murcia Club de Tenis sería un agravio comparativo, casi ofensivo, para la inmensa mayoría de los trabajadores que puntualmente acuden cada mañana a su lugar de trabajo cumpliendo horarios mucho más largos y normalmente mucho menos estimulantes... Alcaraz, siendo un gran jugador de tenis, aparte paga un precio, es verdad. Pero por otra parte, gana mucho más dinero que la inmensa mayoría de jóvenes de su edad, tiene un reconocimiento social mucho mayor, vive unas experiencias que poca gente vive... Si no te compensa, mejor toma una decisión", expresó.

"No me gustaría que Alcaraz superara a Rafa"

Por otra parte, el entrenador de tenis se rindió a la figura tenística que representa Carlos Alcaraz: "Lo tiene todo, es buenísimo, a mí me gusta más que Jannik Sinner...", afirmó mientras reconocía que no le gustaría que ganara más títulos que su sobrino Rafa: "Espero y deseo que no, si me llamara para entrenarle no me gustaría que superara (títulos) a Rafael", se sinceró. Sobre el supuesto 'dilema' de Alcaraz a la hora de compaginar el tenis con su vida personal y social, Toni terminó de esta manera: "Yo espero que por el bien del tenis español, a Carlos le compense el esfuerzo y las renuncias que tiene que hacer y durante años siga deleitándonos con su juego y sus victorias".

Alcaraz, a tres victorias de revalidar Roland Garros

Carlos Alcaraz, a su vez, amplió la racha de imbatibilidad en Roland Garros hasta las 11 victorias consecutivas después de superar este domingo en cuatro sets (7-6, 6-3, 4-6 y 6-4) y más de tres horas de partido a Ben Shelton. El campeón de 2024 se queda así a tres victorias de revalidar el título en Roland Garros y el primero de esos pasos lo debe dar este martes ante el estadounidense Tommy Paul en los cuartos de final. El murciano está jugando a un gran nivel en el grand slam parisino y precisamente ante Shelton alcanzó los 100 triunfos sobre tierra batida como profesional con tan solo 22 años

