La surrealista reacción del jefe de la UFC tras el ataque contra Trump: "Disfruté cada minuto"

El tiroteo registrado este sábado durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, que obligó a desalojar al presidente Donald Trump y suspender el evento, dejó escenas de tensión y pánico en el hotel Hilton de Washington DC. Sin embargo, no todos los asistentes reaccionaron con miedo, como evidenció la sorprendente actitud de Dana White, presidente de la UFC.

White, uno de los invitados al evento y amigo personal de Trump, ofreció a la salida unas declaraciones que llamaron la atención por su tono: "Ha sido jodidamente genial, dentro, todo el evento empezó a volverse ruidoso, volcaban mesas, entraban hombres armados y gritaban '¡agáchense!'. Yo no me agaché", relató el ejecutivo, visiblemente emocionado.

Lejos de mostrar preocupación, el dirigente deportivo añadió: "Fue increíble. Disfruté cada minuto al máximo. Fue una experiencia única y bastante loca".

Asistía al evento invitado por Trump

El máximo responsable de la mayor promotora de artes marciales mixtas del mundo asistía al evento por invitación del propio Trump y se encontraba en una ubicación privilegiada dentro del salón, a pocos metros del estrado donde estaban el presidente, su esposa Melania y el vicepresidente JD Vance.

El incidente obligó a interrumpir una de las citas más relevantes del calendario político y mediático en Estados Unidos, marcada esta vez por la evacuación de las autoridades y el desconcierto generalizado entre los asistentes.

La relación entre Trump y Dana White es tan estrecha que el próximo 14 de junio tendrá lugar un histórico evento de UFC en la Casa Blanca, titulado UFC Freedom 250. Será financiado por la propia compañía sin fondos públicos y contará con una estructura especial para el octágono, conocida como 'The Claw'. En la misma participará el hispano-georgiano Ilia Topuria, quien peleará ante Justin Gaethje.

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