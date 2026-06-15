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España - Cabo Verde: Horario, alineaciones y dónde ver el partido del Grupo H del Mundial 2026 en directo

La Roja debuta en la cita mundialista ante el rival más asequible del grupo. Consulta el horario, la posible alineación de Luis de la Fuente y dónde ver el España-Cabo Verde del Mundial 2026.

Los jugadores de España celebran un gol ante Perú

Los jugadores de España celebran un gol ante PerúEFE

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Se acabó la espera. La Selección Española realizará su esperado debut en el Mundial 2026 este lunes 15 de junio ante Cabo Verde, el conjunto más débil a priori de un grupo H en el que España y Uruguay parten como los grandes favoritos. Los de Luis de la Fuente buscan reducir el mal dato de España y sus debuts mundialistas: solo ha ganado 5 de los 16 primeros partidos.

España, cinco victorias en los 21 partidos iniciales en un Mundial

España llega al partido tras ganar dos y empatar otros dos de sus últimos cuatro partidos amistosos, aunque el dato que define a la selección es que no pierde un partido oficial desde marzo de 2023 ante Escocia en la fase de clasificación para la Eurocopa. Desde entonces solo ha caído ante Colombia (amistoso) y ante Portugal en la final de la Nations League 2025, pero en la tanda de penaltis, por lo que no cuenta como derrota en el tiempo reglamentario.

En total, el equipo de Luis de la Fuente enlaza 30 encuentros sin perder entre duelos oficiales y amistosos.

Cabo Verde, por su parte, ha ganado sus últimos tres partidos, incluyendo un amistoso ante Serbia, a la que goleó 3-0. La lógica dice que la selección africana es la más débil del grupo H, ya que Arabia Saudí parece estar un escalón por encima y en otro mundo está Uruguay y España, esta última alejada incluso de los charrúa.

¿Qué once pondrá Luis de la Fuente?

Estas son las posibles alineaciones de Luis de la Fuente y Pedro Leitão Brito.

  • España: Unai Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Fabián Ruiz, Pedri, Rodri; Ferran, Baena y Oyarzabal.
  • Cabo Verde: Vozinha; Moreira, Lopes, Costa, Joao Paulo; Lenini, Semedo; Cabral, Monteiro, Mendes y Livramento.

Horario y dónde ver el debut de España ante Cabo Verde

La campeona del mundo en 2010 debutará en el Mundial 2026 este lunes 15 de junio a las 18:00h (horario peninsular) en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, un partido que podrás seguirlo en directo con la narración y retransmisión en la web de Antena 3 Deportes.

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