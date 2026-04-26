Así fue reacción de Melania Trump y el caos entre los asistentes tras los disparos en la cena

La velada, que transcurría con normalidad entre discursos y conversaciones distendidas, se transformó en cuestión de segundos en una escena de confusión y pánico tras escucharse varios disparos en el salón principal. Entre los presentes, la reacción de Melania Trump ha sido una de las más comentadas: según las imágenes, la ex primera dama quedó inicialmente inmóvil, con el gesto endurecido, como tratando de procesar lo que acababa de ocurrir.

Reacción de Melania Trump | EFE

Según explicó Donald Trump tras lo sucedido, él pensaba que el ruido venía de una bandeja que había caído al suelo, y su esposa afirmó que "era un mal ruido".

Mientras tanto, el resto de los invitados reaccionó de forma muy distinta. Muchos optaron por tirarse al suelo de inmediato, siguiendo las indicaciones del personal de seguridad, y se refugiaron bajo las mesas, utilizando manteles y sillas como protección. En varios vídeos grabados por teléfonos móviles, se puede ver claramente a decenas de personas agachadas, algunas cubriéndose la cabeza, y otras intentando mantener la calma en medio del desconcierto.

Personas agachadas | Reuters

Personas agachadas | Reuters

Sin embargo, no todos actuaron de la misma manera. En medio del caos, un pequeño grupo de asistentes aprovechó la confusión para robar botellas de las mesas antes de retirarse del lugar. Este comportamiento, que ha generado críticas en redes sociales, contrasta con la actitud de quienes priorizaron resguardarse o ayudar a otros a ponerse a salvo.

Robos | @MattWallace888

La evacuación fue rápida pero tensa. Agentes de seguridad recorrieron el salón indicando las salidas, mientras el sonido de cristales rotos y muebles desplazándose aumentaba la sensación de urgencia. En pocos minutos, el recinto quedó prácticamente vacío, dejando tras de sí una imagen de desorden que reflejaba la intensidad del momento vivido.

Imagen del desorden | AP

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