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La "premonición" de la portavoz de Trump, Karoline Leavitt, sobre el intento de atentado a Trump: "Habrá disparos"

El intento de atentado estuvo precedido por una inesperada coincidencia: minutos antes, su portavoz, Karoline Leavitt, había anticipado en televisión que en la velada "habría disparos".

Marco Rubio (izq.), Pete Hegseth (izq. 2), Karoline Leavitt (izq. 3), Melania Trump (der. 3) y el vicepresidente JD Vance (der.)

Marco Rubio (izq.), Pete Hegseth (izq. 2), Karoline Leavitt (izq. 3), Melania Trump (der. 3) y el vicepresidente JD Vance (der.)Europa Press

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Paula V. Sisó
Publicado:

El intento de asalto con armas de fuego que obligó este sábado a evacuar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca estuvo precedido por una llamativa coincidencia: minutos antes del incidente, su portavoz, Karoline Leavitt, había asegurado en televisión que en la gala "habría disparos", en referencia al tono político del discurso.

La frase, pronunciada en una entrevista en Fox News en los momentos previos al evento, fue entendida como una metáfora sobre los habituales ataques dialécticos del presidente. "Será divertido, será entretenido", afirmó Leavitt, quien añadió que esa noche habría "algunos disparos en la sala", unas palabras que posteriormente han sido interpretadas como una "premonición involuntaria" tras lo ocurrido.

El incidente se produjo poco después del inicio de la cena, en torno a las 20.00 horas locales, cuando un hombre armado intentó acceder al salón de actos del hotel Washington Hilton. Según fuentes de la Fiscalía estadounidense, el sospechoso —identificado como Cole Allen, un profesor de 31 años residente en California— abrió fuego al ser interceptado en un control de seguridad e intentó irrumpir en el recinto.

El atacante fue reducido a los pocos metros por agentes del Servicio Secreto, en una intervención en la que uno de los disparos hirió a un agente, que se encuentra fuera de peligro. La Policía confirmó posteriormente el hallazgo de dos armas de fuego y varios cuchillos en poder del detenido.

Dentro del salón, donde Trump asistía junto a la primera dama, Melania Trump, y miembros de su gabinete, los disparos provocaron momentos de pánico. El Servicio Secreto activó de inmediato el protocolo de seguridad, rodeó al presidente y lo evacuó del escenario mientras numerosos asistentes se agachaban o buscaban refugio bajo las mesas.

Entre los evacuados se encontraban el vicepresidente, JD Vance; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; y asesores como Stephen Miller. El evento, uno de los más destacados del calendario político y mediático en Washington, quedó suspendido.

En una comparecencia posterior, Trump elogió la actuación de los agentes, que calificó de "muy rápida" y "muy eficaz", y aseguró que todo ocurrió en cuestión de segundos. También describió al sospechoso como un "lobo solitario" y una “persona con graves problemas”, al tiempo que indicó que se conocerán más detalles en las próximas horas.

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